Dresden: In die Elbe gefallenes Wildschwein löst Feuerwehreinsatz aus

Passanten wurden am Mittwochnachmittag in Höhe der Schlossfähre Pillnitz auf das Tier aufmerksam und riefen die Feuerwehr. Das Wildschwein rettete sich schließlich selbst aus seiner misslichen Lage.

Dresden. Am Mittwochnachmittag informierten Passanten die Integrierte Regionalleitstelle, dass sich ein Wildschein in Höhe der Schlossfähre Pillnitz im Wasser befand und nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer zurückkehren könne. Acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen rückten aus, ließen ein Rettungsboot zu Wasser und suchten die Elbe stromabwärts ab. In Höhe der Laubegaster Werft traf das Rettungsteam schließlich auf das Tier. Es hatte mittlerweile zu neuen Kräften gefunden und sich am Ufer aus dem Wasser gezogen. Anschließend machte sich das Tier aus dem Staub und der Einsatz der Feuerwehr wurde beendet.

Von cs