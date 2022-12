﻿Schnee auf Dresdens Straßen: Winterdienst räumt und streut

12 Zentimeter Neuschnee bedeckten am Montagmorgen Dresdens Straßen. Seit drei Uhr ist der Winterdienst der Stadt unterwegs – und kommt mit Streuen und Räumen kaum hinterher.

Dresden. Als die Dresdnerinnen und Dresdner am Montagmorgen zum ersten Mal aus dem Fenster sahen, hatte sich die gesamte Stadt in strahlendes Weiß gehüllt. Zwölf Zentimeter Neuschnee waren über Nacht gefallen. Temperaturen im Minus sorgen dafür, dass die Schneedecke noch immer liegt. Das gibt der vorweihnachtlichen Kulisse in der Altstadt zwar einen passenden Anstrich, sorgt aber für einige Schwierigkeiten im Verkehr. Die Polizei registrierte zahlreiche Glätteunfälle im und ums Stadtgebiet.