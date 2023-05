Dresden: Hygiene-Museum lädt zu Diskussionsrunde und interaktivem Theater

Dresden. In der kommenden Woche lädt das Deutsche Hygiene-Museum Dresden wieder zu unterschiedlichen Veranstaltungen in die Museumshallen ein. Am Mittwoch, 17. Mai, um 19 Uhr stellt sich ein Pädagogisches Quartett der Frage, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gibt und wie Schüler dazu animiert werden können, ihre Potentiale unabhängig vom Geschlecht auszuschöpfen. Es diskutieren Peter Bienwald, Bildungsreferent der Landesfachstelle Jungenarbeit Sachsen, Bettina Hannover, Psychologin der Freuen Universität Berlin, Cornelia Wustmann, Sozialpädagogin der Technischen Universität Dresden, und Andreas Tietze, Bildungsreferent der Aktion Zivilcourage e.V. Pirna.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internationaler Museumstag am 21. Mai

Am Wochenende vom 20. bis 21. Mai startet jeweils um 11 Uhr das interaktive Rollenspiel „Makellos“ zu Genetik und Ethik, bei der Interessierte mitmachen und gemeinsam eine mögliche Zukunft gestalten können, die von genetischen Eingriffen in den Menschen geprägt ist. Die Veranstaltung wird begleitend zur Sonderausstellung „Von Genen und Menschen“ angeboten. Zudem ist am 21. Mai Internationaler Museumstag, wofür das Museum mehrere Führungen geplant hat.

Tickets gibt es an der Museumkasse oder online unter dhmd.de/kalender