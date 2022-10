﻿Hunderte Menschen fordern in Dresden soziale Gerechtigkeit

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion für eine soziale, gerechte und ökologische Politik sind auch in Dresden am Sonnabend hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Die Demo fand am Goldenen Reiter statt.

