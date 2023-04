﻿Hula-Hoop-Artistin PoisonNelly aus Dresden: „Erfolg ist nichts, was schnell geht“

Dresden. „Ich war kein Kind und auch keine Jugendliche, der irgendwer sportlich irgendwas zugetraut hätte“, sagt PoisonNelly und lacht -„wäre das anders gewesen, hätte ich vielleicht schon viel eher entdeckt, dass das genau mein Ding ist“. Und „das“ ist tatsächlich ziemlich vielfältig. In ihrer kombinierten Werkstatt, Nähstube, Übungs- und Arbeitswohnung baut die 41-Jährige nicht nur Hula Hoops in allen möglichen Ausführungen, sie trainiert auch selbst mit den Reifen, konzipiert ganze Shows und designt und näht die passenden Kostüme für ihre Auftritte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei war der gelernten Maßschneiderin schon in der Ausbildung klar, dass sie in diesem Job nicht alt werden würde: „Auf Bestellung zu nähen hat mich wahnsinnig angeödet“, erinnert sich Nelly mit sichtlichem Schaudern zurück an eine Zeit, in der sie statt der erwarteten kreativen Arbeit vor allem mit Änderungsarbeiten zu tun hatte. „Das hat sich für mich immer angefühlt, als müsste ich eine schlechte Version von mir selbst sein, um da nicht aufzufallen. Kreativität ist da nicht erwünscht. Ich mag das Handwerk und ich kann das auch gut, aber ich wusste sehr früh, dass ich das auf gar keinen Fall mein Leben lang machen möchte“. Die Ausbildung zog sie zwar durch, gearbeitet hat Nelly jedoch nie in dem Beruf.

„Das werden wir ja mal sehen“

Das hatte auch gesundheitliche Gründe, schon als Kind war die heute vierfache Mutter oft und lange krank, nach einer lange unentdeckten Borreliose in der ersten Schwangerschaft und zwei Herzmuskelentzündungen litt sie unter chronischer Erschöpfung, war körperlich kaum belastbar. „So richtig hat das ja damals keiner ernstgenommen“, erzählt sie von dem einen Schlüsselerlebnis, das letztlich die entscheidende Wendung brachte. „Ich saß damals mit Ende 20 beim Arzt und der fragte mich, was ich gerne machen würde, wenn ich könnte und ich hab gesagt, ich würde gern nochmal aus eigener Kraft einen Berg hoch – das habe ich früher ja oft gemacht, das ging nicht mehr. Da hat er nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das werden Sie eh nie wieder können“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Prognose, die den Kampfgeist der jungen Frau weckte. Und ihren Trotz. Frei nach dem Motto „Das werden wir ja mal sehen“ fing sie langsam wieder an, ihre Belastungsgrenzen auszutesten, immer mit einer Begleitperson zur Sicherheit, die aber nie zum Einsatz kommen musste. „Es gab dann nach einer Zeit Intervalle, wo es ganz gut ging und dann auch wieder Phasen, wo es wieder richtig schlimm war. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass diese Phasen kürzer, flacher und seltener wurden und ich dachte: Okay. Dann ist dieser Weg der richtige“.

Mit Anfang 30 stellte sich Nelly dann die Frage, mit der sich die meisten schon im Teenageralter auseinandersetzen: Was will ich eigentlich mal machen? „Ich hab einfach mal wild spekuliert, darauf hoffend, dass der Körper vielleicht ja einfach irgendwann mal mitmacht, mir keine Grenzen gesetzt“. Lange dachte sie, die Musik könnte ihr Ding sein, immerhin war schon ihre Mutter Konzertgitarristin. Kurzerhand kaufte sie sich auf dem Flohmarkt ihre erste Gitarre –„sitzen ging ja immer“ – und legte los.

Frust statt Freude

Am Abend vor der Geburt ihres jüngsten Kindes war sie noch zu Gast bei der WG-Einzugsfeier einer Freundin, die zum zweiten Schlüsselerlebnis werden sollte. „Das war ziemlich irre, wir saßen da zu neunt auf einem Flachdach in Striesen um eine Schüssel Salat herum. Ein paar Leute waren in der Zirkusszene unterwegs und fingen dann an, Poi (Spinningelement, das innerhalb der Artistik Verwendung findet. Es besteht aus einem Ball, der an einer Schnur gehalten und im Kreis geschwungen wird; Wikipedia) zu spielen – das fand ich spannend und das sah auch total einfach aus. Ich wollte das ausprobieren und hab mir das Ding erstmal schön zweimal an den Hinterkopf gedonnert. So einfach war das – Überraschung! – dann nämlich doch nicht“. Aber die Herausforderung ließ sie nicht los. Schon wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter fing Nelly wieder an, mit selbstgebauten Pois zu üben. Als das funktionierte, kamen weitere Jonglage-Tricks dazu, bis sie dann 2017 eher zufällig erstmals mit einem Hula-Hoop-Reifen in Kontakt kam.

Den hatte sich eine Freundin gekauft, „wahrscheinlich eigentlich ein Jonglage-Hoop, der war winzig“, erinnert sie sich an den Reifen, welcher der Freundin statt Freude nur Frust bescherte. „Ich habe ja ein technisches Abitur und dachte mir, dass schon aus physikalischen Gründen ein größerer Reifen besser funktionieren würde. Das fand sie auch, war aber der Meinung, sich dann nicht mehr auf einen kleineren Umfang umgewöhnen zu können. Auf Diskussionen hatte ich keine Lust, also habe ich das Ding mitgenommen, zusätzlich einen großen Hoop mit einem Meter Durchmesser gekauft und angefangen“.

Nach zwei Tagen hatte sie den Dreh raus

Herausforderungen sind ganz offensichtlich Nellys Ding, Misserfolg stachelt sie nur an. Zwei Tage lang mühte sie sich ergebnislos mit dem Reifen ab, dann hatte sie den Dreh buchstäblich raus. Ein Erfolgserlebnis für eine junge Frau, die als Kind „die einzige in der Klasse war, die nie geschnallt hat, wie das funktioniert“. Irgendwas, so sagt sie heute, hat in diesem Moment „klick“ gemacht: „Mein Mann saß damals arbeitend am PC und als ich ihm sagte, das ist es. Das will ich für den Rest meines Lebens machen’, schaute er mich über seine Brille hinweg an und sagte völlig entgeistert nur drei Worte: ‚Nelly, dein Ernst?‘“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

PoinsonNelly zeigt ein Mandala aus mehreren Hoops im Garten ihrer Werkstatt. © Quelle: Anja Schneider

Für sie nur ein weiterer Ansporn. Innerhalb von zwei Monaten lernte sie, den Reifen auch über Knie und Oberkörper gleiten zu lassen – das Schwierigste zuerst. Weil die vielseitige Künstlerin weiß, dass viele Talente zu haben, gleichermaßen Segen wie auch Fluch ist, hängte sie die Gitarre nach zwei Jahren an den Nagel: „Ich habe auf einem ganz guten Niveau gespielt, aber ich wusste, ich muss mich für eine Sache entscheiden. Ich kann nicht in zwei Sachen gut sein, sonst mach ich am Ende beides, aber nichts davon richtig. Und für die Hoops hab ich eben mehr gebrannt“.

80 Prozent der Trainingszeit für die Feinstmotorik

Die richtige Entscheidung, wie sich herausstellen sollte, denn ab da ging es steil bergauf für die Autodidaktin, die bereits nach kurzer Zeit ihre erste Show konzipierte und zur Aufführung brachte. Wie der Hoop auf der Hüfte bleibt und was man sonst noch alles mit den bunten Reifen anstellen kann, bringt Nelly seit inzwischen fünf Jahren auch anderen bei. Dass ihre Kursteilnehmerinnen viel schneller lernen als sie, ist nur scheinbar erstaunlich: „Die wollen damit ja nicht auf die Bühne. 80 Prozent meiner eigenen Trainingszeit widme ich nur der Feinstmotorik. Bevor ich eine Show anderen zeige, habe ich die 300 Mal nur für mich durchgespielt. Und: Autodidakten sind super Lehrer, weil man sich durch alle Fehlerquellen durchackert, bis man checkt, warum dies oder jenes nicht funktioniert“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wiederholung, da ist sich die Trainerin sicher, ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, ab und an gibt es aber auch „ganz spannende Aha-Momente. Erst vorhin habe ich durch Zufall rausgefunden, warum ein Trick, den ich seit drei Jahren mache, nicht zuverlässig sauber funktioniert. Das war nur eine winzige Haltungsveränderung, schon geht’s“. Selbst im Schlaf trainiert Nelly noch mit den Hoops, führt, so die Beobachtung ihres Mannes, sogar entsprechende Bewegungen aus. Für ihre künstlerische Karriere erwies sich aber ausgerechnet die Corona-Pandemie als Booster. Als ausgebildete Zirkuspädagogin gestaltet sie seit 2018 Zirkusnachmittage für Kindergruppen, arbeitete einige Jahre beim Abenteuerspielplatz Panama in der Neustadt. Das fiel im Lockdown flach - einfach nur rumzusitzen kam für die bewegungsaffine Vierfach-Mama aber nicht in Frage. Sie nahm sich selbst eine Hoop-Lehrerin, nutzte die plötzliche Freizeit für noch mehr Training.

Die Pandemie als Booster

Zwischen sechs und acht Stunden täglich trainierte sie nicht nur mit den Hoops, sondern auch mit Jonglagebällen und Pois, ohne Zeitdruck, nach Lust und Laune und nicht selten auch gemeinsam mit der Familie, die ihrerseits sportlichen Aktivitäten nachging. „Der Lernerfolg tritt so natürlich viel schneller ein, eigentlich war das eine ganz schöne Zeit, ein bisschen fehlt mir das heute manchmal“, stellt Nelly rückblickend fest. Und noch etwas brachte die Pandemie: Ein weltweites, plötzliches Interesse an Hula Hoop und eine riesige Nachfrage an Reifen. Glück für Nelly, denn „auf einmal wollten das alle haben und die Shops waren alle ausverkauft. Tja, und ich baue Hoops schon seit 2019 selber und hatte Material“, wie sie grinsend verrät.

Ausnutzen wollte sie diesen Umstand trotzdem nicht, „das ist nicht die Idee von Zirkus, dass man 65 Euro für einen ganz normalen Reifen ausgeben muss. Auch die alleinerziehende Mutter von drei Kindern mit wenig Geld soll es sich leisten können, ihrer Tochter einen Hoop zum Geburtstag zu schenken. Nur weil die Nachfrage da ist, muss man keine so frechen Preise dafür abrufen, die einfach auch nicht gerechtfertigt sind“. Von den während der Pandemie sehr an Beliebtheit gewonnenen Gewichtsreifen, die zwischen ein und zwei Kilo auf die Waage bringen, hält die Artistin ohnehin gar nichts. „Das geht mir extrem auf die Ketten, was soll das denn für einen Effekt haben für deine Wirbelsäule? Alles, was über 800 Gramm geht, bringt zwar erstmal einen schnellen Erfolg und bombenfeste Bauchmuskeln, aber du kommst nicht in die Tiefe damit, weil du lernst, den Hoop über sein Eigengewicht zu halten statt über deinen Körper. Erfolg ist nichts, was schnell geht. Das ist wie bei einem schlechten Instrument, da kannst du üben wie du willst, das wird nie schön“.

„Mir ist es wichtig, eine Geschichte zu erzählen“

Dass Erfolg und Training sich letztlich auszahlen, sieht Nelly auch, wenn sie ihre erste LED-Show mit dem Niveau ihrer heutigen Shows vergleicht. Trotzdem einfach angefangen haben, vor Publikum aufzutreten, hat sie dennoch nicht bereut: „Fertig ist man eh nie, auf diesen Zeitpunkt zu warten, ist also Quatsch. Dann macht man es nämlich nie, weil man immer denkt, man sei noch nicht so weit“. Auch wenn ihre Shows heute auf einem technisch hohen Niveau sind - nur mit ihrem Können protzen will die Artistin nicht: „Mir ist es wichtig, auch eine Geschichte zu erzählen, ein schönes Kostüm dazu zu haben“. Dass ihr dabei jetzt auch ihre Ausbildung noch in die Karten spielt, betrachtet sie als Glücksfall: „Ich dachte ja immer, das war ja komplett sinnlos, außer vielleicht um die Klamotten meiner Kinder instand zu halten. Ich nähe so gern von Hand, mag das Gestalten lieber als das Zusammensetzen und kann nun auch mal eine Woche komplett kreativ ausrasten - dann ist aber auch wieder gut, und ich mach was anderes“. Hoops bauen zum Beispiel, auch nichts, das Nelly jeden Tag machen möchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf bis zehn Hoops baut sie pro Woche auf Bestellung über ihren Shop (www.etsy.com/shop/PoisonnellyHoopshop) – zu Corona-Zeiten waren es fünf Mal so viele. Dass gerade dieser Sport in der Pandemie so einen Hype erlebte, ist für sie leicht nachvollziehbar, immerhin wollten viele die angefutterte Corona-Plauze auch wieder loswerden und „ein Wohnzimmer, wo man mal eben die Stühle zur Seite schieben kann, hat ja jeder“.

Für sie selbst ist die Kunst am Reifen heute mit das Schönste überhaupt, auch weil sie noch vor wenigen Jahren nicht gedacht hätte, jemals die körperliche Kraft dazu aufzubringen. Ihre inzwischen diagnostizierte Autoimmunerkrankung jedenfalls hält sie von diesem Weg nicht mehr ab, aus den langen Krankphasen der Vergangenheit zieht sie heute eher Positives: „Es zeigt einem die Grenzen des Körpers auf - aber auch sein Potenzial“. Das nutzt sie aktuell vor allem für die Vorbereitung auf die Saison, feilt gerade noch an ihrer neuen Show, die für Feiern, Events und andere Anlässe buchbar ist.

Und was ist jetzt eigentlich das Coole an diesem Beruf? Da muss Nelly nicht lange überlegen: „Dass man immer irgendwie Anfängerin bleibt, weil es immer noch wieder was Neues zu lernen gibt. Manchmal entstehen aus eigentlichen Patzern ganz neue Tricks, die ich noch nie irgendwo anders gesehen habe. Und das ist gut, denn wenn das irgendwann zu Ende wäre, ich nichts mehr lernen könnte, da würde ich mich maßlos langweilen“.

http://www.instagram.com/poison.nelly/

http://www.poisonnelly.de