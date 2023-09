﻿Kein „Hüttenzauber“ auf dem Postplatz in Dresden

Wird der Postplatz im Advent wieder zur alpinen Partymeile? Mit Discorhythmen und Eisstockschießen? Oder verbreitet ein finnisches Weihnachtsdorf Adventsflair? Mit einem großen Weihnachtsbaum? Der Ausschuss hat entschieden.

Dresden. Zwei Bieter wollen in der Adventszeit den Postplatz bespielen. Nach langem Hin und Her hat die Verwaltung die „Dienstleistungskonzession einer Thematischen Weihnachtsveranstaltung mit einer Jahresendveranstaltung auf dem Postplatz“ noch einmal ausgeschrieben. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung des Stadtrats erteilte am Mittwoch den Zuschlag. Dabei machte das finnische Weihnachtsdorf das Rennen.