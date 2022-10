Dresden hofft bei Schulbau auf Geld vom Land

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

660 Millionen Euro wären nötig, wollte man in Dresden alle nötigen Projekte im Schulbau bis 2027 realisieren. Das ist selbst in Zeiten, wo die Milliardenpakete scheinbar tief fliegen, eine Menge Holz. Genauer gesagt: zu viel Holz für die Kommune, die sich an der Finanzierung beteiligen muss.

In Dresden zum Beispiel sind die 128. Oberschule in Strehlen und die 64. Oberschule in Laubegast Sanierungsfälle. 16 bzw. 18 Millionen Euro müsste die Stadt aufbringen, aber im Doppelhaushalt ist das Geld nicht zu finden. Man kann nicht alles auf einmal machen.

Die Schüler der 30. Grundschule in Dresden haben schon sportliche Bundeswettbewerbe gewonnen. Ihre Turnhalle hätte jedoch längst eine Fitnesskur nötig © Quelle: Archiv/Anja Schneider

Die Leidtragenden sind Schüler und Lehrer, das sehen auch die verantwortlichen im Rathaus so. Deshalb haben sie sich mit ihren Partnern in Chemnitz und Leipzig zusammengetan und ein gemeinsames Schreiben an die Chefs der Koalitionsfraktionen im Landtag verfasst. Tenor: wir brauchen die Unterstützung des Freistaats. Aber nach der fragen derzeit viele... Jetzt lesen

Den Wald generell einfach wachsen lassen können wir nicht. So hat man ein Sammelsurium von Bäumen, die krumm und schief wachsen, und keinen Nutzwald. Wir möchten ein attraktives abwechslungsreiches Waldbild mit schönen Ausblicken gestalten. Markus Biernath Leiter des Forstbezirkes Dresden über den Sinn von Waldumbaumaßnahmen in der Dresdner Heide

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Zwei neue Todesfälle gemeldet: Dresden meldet zu Wochenbeginn zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Derweil sinkt die Inzidenz, weil das RKI am Wochenende keine Daten erhielt. Jetzt lesen

Rufe nach Ende der Impfpflicht im Gesundheitssektor werden lauter: Seit Mitte März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die Rufe, diese gesetzliche Regelung im Gesundheits- und Pflegebereich nicht über Ende 2022 hinaus zu verlängern, werden lauter. Jetzt lesen

Wenn die Symptome bleiben: Wie entsteht Long Covid – und was hilft dagegen? Viele Corona-Infizierte haben Monate später noch Symptome. Diese reichen von Müdigkeit über Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu Muskelschwäche. Doch wie entstehen sie? Wer ist besonders betroffen? Und wie lassen sich die Spätfolgen behandeln. Jetzt lesen

Johannas Restaurant & Café am Neumarkt 14 in Dresden schließt. Die Energiekrise treibt die Kosten in unwirtschaftliche Regionen, so Geschäftsführer Enk. © Quelle: Wikimedia Commons/Derbrauni

Erst Corona, nun Energiekrise: Das „Johanna am Neumarkt“ schließt mit sofortiger Wirkung. Man wolle die hohen Kosten nicht an die Gäste weitergeben, schreibt Geschäftsführer Martin Enk. Jetzt lesen

Daniel Brühl bei der Premiere von „Im Westen nichts Neues“ beim Züricher Film Festival. © Quelle: Getty Images for ZFF

Daniel Brühl im Interview: „Erschreckend zu sehen, dass sich Geschichte immer wiederholt“

Der international erfolgreiche Schauspieler Daniel Brühl spielt im Film „Im Westen nichts Neues“, der am 28. Oktober bei Netflix anläuft. Im RND-Interview spricht er über die traurige Aktualität des Themas und die Wiederholung von Geschichte. Jetzt lesen

11 Uhr: Beobachtung der Sonnenfinsternis - Zur partiellen Sonnenfinsternis öffnet die Sternwarte Radebeul ihre Türen. Bei klarem Wetter können Sie diese durch die Teleskope der Sternwarte beobachten. In Deutschland ist die Sonnenfinsternis gegen Mittag zu sehen. (Blicken Sie auf keinen Fall ungeschützt in die Sonne. Sie können schwere Verletzungen davon tragen – bis zur Erblindung. Benutzen Sie zum Beispiel immer eine Sonnenfinsternis-Schutzbrille. Teleskope benötigen geeignete Schutzfilter.) Ort: Sternwarte und Planetarium Radebeul, Auf den Ebenbergen 10a, 01445 Radebeul

13:45: Musik Skills: Podcasts aufnehmen - In 60 Minuten lernen, wie man einen Podcast aufnimmt, mit lizenzfreier Musik und Audio-Loops ergänzt. Danach gemeinsam mit anderen mit GarageBand auf dem iPhone ein eigenes Intro aufnehmen, die neuesten iPhone Modelle ausprobieren oder das eigene mitbringen. Ort: Apple Store in der Altmarktgalerie, Altmarkt 25, 01067 Dresden

18 Uhr und 20.30 Uhr: Dokumentarfilm-Premiere in der Schauburg - Die Schauburg zeigt heute Abend zwei Mal die Premiere des Dokumentarfilms „Rise Up“. Regisseur Marco Heinig wird anwesend sein, um Fragen des Publikums zu beantworten. „Unser zweiter Langfilm soll Kraft geben und helfen, sich gegen den stets drohenden Pessimismus zu stemmen“, erklären die Regisseure Marco Heinig, Steffen Maurer, Luise Burchard und Luca Vogel zu ihrem Werk. „Rise Up ist ein brennendes Plädoyer für die Möglichkeit einer besseren Welt.“ Fünf Menschen aus fünf Ländern wurden dafür beim Kampf gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten in ihrer Heimat mit der Kamera begleitet. Bundesweiter Kinostart von „Rise Up“ ist der 27. Oktober. Tickets gibt es hier.

Ursula von der Leyen (CDU, r.), Präsidentin der Europäischen Kommission, spricht mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), während eines Treffens am runden Tisch beim EU-Gipfel in Brüssel. Heute eröffnen beide in Berlin eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau in der Ukraine. © Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission findet in Berlin eine internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Eröffnet wird sie durch Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Man könnte sagen, dass Mark Zuckerbergs Träumen von der virtuellen Realität ein Realitäts-Check verpasst wurde. Das Metaverse braucht Zeit, aber verschlingt schon jetzt viel Geld - von dem Facebook und Instagram weniger reinholen. © Quelle: Rafael Henrique/SOPA Images via

... ein Jahr Meta statt Facebook: Das Metaverse bleibt in weiter Ferne

Man könnte sagen, dass Mark Zuckerbergs Träumen von der virtuellen Realität ein Realitäts-Check verpasst wurde. Das Metaverse braucht Zeit, aber verschlingt schon jetzt viel Geld – von dem Facebook und Instagram weniger reinholen. Zuckerberg will aber nicht aufgeben. Jetzt lesen

