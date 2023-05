﻿Die Puppenspieler von Dresden: ein historischer Rückblick

Ein jeder kannte ihn und man sah ihn gern / Und viele kamen von nah und fern“ heißt es in einem Schlager des Sängers Roberto Blanco, wobei es in dem Lied um den einmal traurigen, einmal frohen „Puppenspieler von Mexico“ geht, der zwar eigentlich nur ein paar Puppen und eine kleine Bretterbühne sein Eigen nennt, mit diesen aber alle anzieht.

Zwischen Frohsinn und Traurigkeit

Gern sahen mit Sicherheit auch viele das, was Walter Heumann (1899–1971), Richard Nagler (1889–1962), Alfred Treuner (1875–1947) und Egon Gäble (1905–1967) mit ihren Puppen auf der Bühne so anstellten. Was heute Michael Hatzius und seine dauergrantelnde Echse oder der „Puppenflüsterer“ Benjamin Tomkins mit seinem alten (Kaffee-)Sack, das waren zu ihren Zeiten zumindest in Dresden und der Region diese drei wohl ebenfalls immer wieder zwischen Frohsinn und Traurigkeit chargierenden Akteure und ihre nicht ganz so schrägen und verbal über die Stränge schlagenden Puppenfiguren.

Heumann und Nagler lernten sich um 1922 in der humoristischen Sängergesellschaft Treuners in Dresden kennen. Während Nagler seit 1923 hauptberuflich als Puppenspieler tätig war, blieb es bei Heumann lange Zeit eine Liebhaberei. Zwischen 1945 und 1957 betrieben sie gemeinsam eine Puppenbühne, zunächst unter dem Namen Dresdner Kasper(le), später als Dresdner (künstlerische) Puppenbühne Heumann und Nagler. Richard Nagler musste den Tourneebetrieb 1957 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und spielte im Sommer 1958 nur noch als Sonnenhäuslkasper im Großen Garten. Der jüngere Walter Heumann, der an sich Galvaniseur und Metallschleifer gelernt hatte, spielte noch einige Jahre weiter.

Schicksalhafte Begegnung

Für beide war also die Begegnung mit Alfred Treuner eine wichtige Wegmarke ihres Lebens gewesen. Der war 1875 in Seidnitz als Sohn eines Bahnarbeiters und Weichenstellers geboren worden und hatte eine Anstellung als Packer bei der Reichsbahn gefunden. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg betrieb er nebenher sein Kaspertheater und war Leiter der humoristischen Sängergesellschaft Walhalla. Finanziell war er nicht auf Rosen gebettet. Vor allem nachdem er Frührentner geworden war und sich auf seine künstlerischen Geschäfte konzentrieren musste, war Treuner gezwungen, hauszuhalten, um mit seiner Familie über die Runden zu kommen.

Das Treunersche Kaspertheater an der Dreikönigskirche am 19. Oktober 1942. © Quelle: stadtwiki

Die Sängergesellschaft gastierte an den Wochenenden und Abenden ausschließlich im Dresdner Raum. Mit dem Kaspertheater reiste Treuner auch bis in die Niederlausitz. In Dresden baute er die Puppenbühne meist auf dem Alaunplatz auf. 1947 starb der ab 1912 in der Sachsdorfer Straße in Cotta lebende Treuner, bei dem gemutmaßt wird, dass er mit dem Egon Gäble, dem Dresdner Zookasperle, bekannt war.

Ein eigener Stil

Dieser gestaltete seine Puppen selbst. „Seine Puppen hatten eine ganz eigene Prägung. Schlank – beinahe asketisch – von der üblichen derben, plump-fröhlichen Art abweichend – wie er selbst“, bescheinigte Maja Timmler, die Frau des Dresdner Malers Karl Timmler, in ihren Erinnerungen Gäble. Dieser malte auch die Kulissen und schrieb eigene Stücke. Gäbles Theaterhäuschen beziehungsweise Kasperlebude stand laut Zeitzeugenerinnerungen „auf einer Wiese im Schatten alter Bäume gleich rechts in der Nähe des Eingangs vom Dresdner Zoologischen Garten“ und wurde dort beim Bombenangriff in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 wie große Teile des Zoos zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Puppenbühne wieder aufgebaut, Gäble trat mit seinen Stücken aber auch in ehemaligen Ballsälen sowie in größeren Räumen von Betrieben auf. Seine letzte Ruhestätte fand Gäble auf dem Matthäusfriedhof in der Friedrichstadt.

Puppenfiguren - Fotografie in einer Ausstellung über Max Jacob in Hohnstein. © Quelle: Christian Ruf

Der aus Liegnitz in Schlesien stammende Maler Karl Timmler, der laut Stadtwiki Egon Gäble während seines Studiums zwischen 1931 und 1938 an der Dresdner Akademie für Bildende Künste kennengelernt hatte und von dessen (Puppen-)Figuren beeindruckt war, verewigte den Puppenspieler Gäble auf zahlreichen Aquarellen, Temperaskizzen und dem Ölgemälde „Der Traum des Puppenspielers“, das zum Bestand des Theodor-Storm-Museums in Heiligenstadt gehört.