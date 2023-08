﻿Kuriose Situation bei der Bettensteuer in Dresden

Dresden. Die Änderungen kamen praktisch Schlag auf Schlag: Am 6. Juli hat der Stadtrat in Dresden die Regeln für die Bettensteuer zum bislang letzten Mal geändert. Da war die vorangegangene Änderung gerade erst sechs Tage in Kraft. Im Ergebnis des ansehnlichen Änderungspensums gibt es vor allem für Auszubildende eine kuriose Situation.

Ende November 2022 hatte der Stadtrat die Satzung schon einmal geändert. Seinerzeit wurde die Bettensteuerpflicht auf alle beruflich veranlassten Reisen ausgedehnt. Diesem Schritt war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorangegangen. Nach dem Beschluss der Richter können Kommunen auch für Reisen eine Aufwandssteuer erheben, die berufliche Gründe haben.

Die Verwaltung schätzte damals, dass etwa 25 Prozent der Übernachtungsumsätze in Dresden auf berufliche oder ausbildungsbedingte Beherbergungen entfallen dürften. Mit der Entscheidung im November 2022 sollte auch bei diesen Übernachtungen die Steuer fällig werden. Die Änderung trat jedoch erst am 1. Juli 2023 in Kraft.

Zur Begründung hieß es jetzt aus dem Steuer- und Stadtkassenamt: „Nach dem Stadtratsbeschluss vom 25. November war es zunächst erforderlich, die Beherbergungsbetriebe über die neue Rechtslage zu informieren und ihnen Zeit zu geben, ihre Arbeitsprozesse und die IT auf die Anforderungen der neuen Regelungen anzupassen.“ Darüber hinaus seien kleinere Beherbergungsbetriebe nur halbjährlich zur Steueranmeldung verpflichtet. Der Stadtrat hatte daher eine Vorlaufzeit für die Umsetzung der Änderung beschlossen.

Derzeit alle Übernachtungen steuerpflichtig

In den Monaten Juli und August dieses Jahres unterliegen nun laut Steueramt in Dresden „alle entgeltpflichtigen Übernachtungen der Beherbergungssteuer“. Anschließend greift dann die Änderung, die der Stadtrat Anfang Juli beschlossen hat. Für deren Umsetzung sind offenbar zwei Monate ausreichend: Ab 1. September 2023 werden die Übernachtungen von Personen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die „zur Absolvierung einer Ausbildung kostenpflichtig in einer Beherbergungseinrichtung Quartier nehmen müssen, von der Steuer befreit“, heißt es aus der Stadt.

Eine Prognose dazu, wie viele Personen zukünftig unter die Befreiungsvorschrift fallen werden, sei in Ermangelung einer ausreichenden Datengrundlage nicht möglich, teilt die Stadt mit. Mit der aktuellen Regelung sind für Lehrlinge die Aufenthalte in der Woche vor den Ferien und in zwei Wochen nach den Ferien steuerpflichtig. Ältere Lehrlinge werden auch darüber hinaus belastet.

Kammern machten Druck

Nach DNN-Informationen hatten sich nach der Entscheidung im November 2022 unter anderem die Kammern für eine Freistellung der Lehrlinge von der Bettensteuer ausgesprochen. Die alte Regelung, bei der mit einer Bescheinigung der Ausbildungsstätte eine Befreiung möglich war, galt als umständlich und kompliziert.

Die Stadt teilte zu den Hintergründen für das Hin und Her mit: Da Auszubildende in der Regel mit einem geringeren Verdienst als andere Dienstreisende auskommen müssten, wäre der Wegfall der Befreiung bei ihnen stärker ins Gewicht gefallen als bei anderen Geschäftsreisenden. „Nach einer Rücksprache mit der Handwerkskammer Dresden hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert deshalb die erneute Satzungsänderung beauftragt, um auf diese Weise Auszubildende, die beruflich in Dresden übernachten und dafür Beherbergungsbetriebe nutzen, zu entlasten.“

Geringere Einnahmeerwartungen

Im zweiten Quartal 2023 betrugen die Einnahmen aus dieser Steuer 2,617 Millionen Euro, im ersten Quartal waren es 2,424 Millionen Euro. Aktuell würden für das gesamte Jahr 2023 Einnahmen aus der Beherbergungssteuer in Höhe von rund 12 Millionen Euro erwartet. Im November 2022 lagen die Erwartungen noch bei rund 14 Millionen Euro. 2022 waren im gesamten Jahr 8,2 Millionen Euro, 2021 lediglich 4,6 Millionen und im ersten Corona-Jahr 2020 6,7 Millionen Euro in die Stadtkasse geflossen. 2019 hatten die Jahreseinnahmen bei rund 10 Millionen Euro gelegen.

Lars-Detlef Kluger, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) für Wirtschaft „Franz-Ludwig Gehe“ sieht die Probleme der jungen Auszubildenden weniger bei der Steuerbelastung als vielmehr beim Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten überhaupt. Vor Jahren seien die Berufsschulen schon einmal an die Stadt herangetreten mit der Frage, ob Dresden mit einem Wohnheim Quartiere schaffen könnte. Seinerzeit sei dies auf Ablehnung gestoßen. Die Stadt habe unter anderem auf ausreichend Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt verwiesen. „Das dürfte inzwischen keine Alternative mehr sein“, erklärte Kluger.

Unterbringung hat politische Dimension

Hinter der Wohnheimfrage steckt aber auch eine politische Dimension. Bei der Reform der Berufsschulstandorte, die vor zwei Jahren in Kraft trat, spielten auch die Wohnheime eine Rolle, die wohl in den 90er Jahren auch mit EU-Förderungen im ländlichen Raum entstanden waren. Dabei entstand im Zuge der Reform bei manchem Beobachter der Eindruck, die Berufe sollten aus Großstädten wie Dresden auch deshalb aufs Land verlagert werden, weil dort sonst die Wohnheime leer stünden.

Derzeit beginnt die Überarbeitung der Standortreform. Welche Rolle dabei die Unterbringungsmöglichkeiten spielen, wird sich zeigen. 2024 soll die neue Struktur auf dem Tisch liegen.

