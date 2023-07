﻿Personalabbau im Dresdner Rathaus: „Dafür ist es noch zu früh“

Dresden. Die FDP im Stadtrat will Stellen im Rathaus abbauen, um Geld zu sparen. Aber geht das eigentlich? Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Interims-Personalbürgermeister Jan Donhauser (CDU) sehen mittelfristig Potenzial. Ein Doppelinterview.

Frage: Herr Hilbert, zuletzt war es recht einsam um Sie in der Amtsleiterrunde. Bis zu zwölf Amtsleiterstellen waren unbesetzt. Lassen sich Besetzungen nicht langfristig planen?

Dirk Hilbert: Am Ende des Tages sind nicht alle Besetzungsverfahren sofort erfolgreich verlaufen. Wir mussten mehrere Verfahren zweimal starten, weil es nicht genug adäquate Bewerberinnen oder Bewerber gab. Hinzu kamen ungeplante Abgänge wie der von Wirtschaftsförderer Dr. Robert Franke nach Sachsen-Anhalt oder Stadtplaner Stefan Szuggat nach Dortmund. In Zeiten mit einem robusten Arbeitsmarkt sind Wechsel vorprogrammiert, das hat sich bei uns mit den planbaren Altersabgängen überlagert. Es kommt ein dritter Effekt hinzu: Wir haben Stellen kommissarisch besetzt in Ämtern, in denen wir einen Strukturwandel geplant haben.

Wie langfristig suchen Sie denn Bewerber für Spitzenämter?

Dirk Hilbert: Üblicherweise rechtzeitig. Es wird nur dann knapp, wenn Verfahren in der ersten Runde scheitern wie beim Umweltamt oder beim Sozialamt. Da entstehen dann Lücken und wir sind Umweltamtsleiter Uwe Socher dankbar, dass er uns über den Renteneintritt hinweg unterstützt.

Jan Donhauser: In den vergangenen Wochen haben wir sechs Amtsleitungen besetzen können: Umweltamt, Rechnungsprüfungsamt, Amt für Wirtschaftsförderung, Städtische Bibliotheken, Sozialamt und Rechtsamt. Weitere Verfahren stehen vor dem Abschluss. Das Haupt- und Personalamt hat sehr schnell gearbeitet und auch der Stadtrat hat die Prozesse konstruktiv begleitet. Weitere offene Stellen bearbeiten wir und wollen im Herbst zum Abschluss kommen. Von den sechs Stellen haben wir fünf mit Bewerbern aus dem Haus besetzt und eine extern. Aber auch der neue Stadtplaner Matthias Lerm hat ja auch schon lange in Dresden gearbeitet, bevor er nach Jena und dann Magdeburg gegangen ist.

Dirk Hilbert: Was uns das Leben gelegentlich schwer macht, sind Konkurrentenklagen. Das hatten wir jetzt mehrfach und das ist ein Grund für Verzögerungen. Ich habe das Gefühl, dass sich das zu einer Art Geschäftsmodell entwickelt und unterlegene externe Bewerber vor Gericht ziehen. Deshalb haben wir uns bei sehr guten Bewerbern aus dem eigenen Haus auf interne Ausschreibungen verständigt, um dem nicht Tür und Tor zu öffnen.

650 Beschäftigte gehen in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand

Wie sieht es beim Jugendamt aus? Da ist die Stelle seit 2019 kommissarisch besetzt.

Jan Donhauser: Wir sind am Arbeiten und guten Mutes, dass wir es zeitnah hinbekommen.

Welche Amtsleiter gehen in den nächsten zwei Jahren in den Ruhestand?

Dirk Hilbert: Zu meinem größten Bedauern unsere Kämmerin Cornelia Möckel.

Stehen die qualifizierten Fachkräfte für einen Job im Rathaus Schlange?

Dirk Hilbert: Die Bewerberlage ist unterschiedlich, von einer knappen Handvoll bis zu über 30 Bewerbungen wie bei der Wirtschaftsförderung. Wir versuchen, für die zweite Runde mit dem Stadtrat zwei bis drei geeignete Bewerberinnen und Bewerber auszuwählen. Bisher hatten wir für fast jede Stelle zwei bis drei Bewerber, die bestens geeignet gewesen wären. Manchmal gibt es aber auch nur einen starken Kandidaten oder eine Kandidatin.

Wie viele Mitarbeiter der Verwaltung gehen in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand?

Dirk Hilbert: 650 Beschäftigte erreichen in der Zeitspanne das Rentenalter. Das das sind knapp zehn Prozent und ist keine beängstigende Quote bei einer Kernverwaltung mit 7000 Beschäftigten. Da sind wir nicht schlecht aufgestellt. Unkalkulierbar sind die ungeplanten Abgänge. Wir haben ja fast Vollbeschäftigung. Die besten Leute haben Entwicklungsmöglichkeiten und gehen in Führungspositionen, da kommen schon Volumina zusammen.

„Wir haben darauf zu achten, dass die öffentliche Hand effizient arbeitet“

Wie wirbt das Rathaus für sich als Arbeitgeber?

Dirk Hilbert: Wir sind da fleißig unterwegs und machen deutlich mehr als den Auftritt bei der Messe „KarriereStart“. Ob beim „Offenen Rathaus“ oder der „18er Party“, wir machen mit innovativen Formaten auf uns aufmerksam. So wird es zum Stadtfest einen Job-Markt geben, da sind die Kollegen sehr engagiert unterwegs.

Jan Donhauser: Wir gehen auf Messen, halten Kontakt zu den Kammern. Ich bin verstärkt an den Berufsschulen unterwegs. Zur Fachhochschule Meißen haben wir einen guten Draht und werben Studierende. Wir stehen in Konkurrenz mit der Landesverwaltung, die auch gutes Personal sucht. Deshalb fördern wir unsere Beschäftigten, bieten Lehrgänge an und spezielle Qualifizierungen. In unserem Führungskräftenachwuchs-Programm bauen wir bewusst Beschäftigte auf.

Die FDP hat jüngst vorgeschlagen, Stellen im Rathaus zu kürzen. Sehen Sie Spielräume?

Dirk Hilbert: Es gab in den vergangenen Jahren eine Phase, in der wir etwas stärker gewachsen sind. Aber mittlerweile gibt es nur noch einen minimalen Aufwuchs in den Bereichen, in denen wir gesetzliche Aufgaben übertragen bekommen haben oder bei drittfinanzierten Stellen, zum Beispiel beim Sanitätsdienst der Feuerwehr. Wenn wir neue Schulen bauen, brauchen wir natürlich auch Hausmeister und Sekretärinnen. Prinzipiell tue ich mich sehr schwer mit zusätzlichem Personal. Wir haben darauf zu achten, dass die öffentliche Hand effizient arbeitet.

„Wir experimentieren mit künstlicher Intelligenz“

Können Sie Stellen streichen? Welche Rolle kann die Digitalisierung spielen?

Dirk Hilbert: Bis wir die Digitalisierungsrendite einfahren können, wird es noch dauern. Wir wollen die Prozesse auf einem elektronischen Weg abbilden und stellen Teilbereiche darauf um. Aber die 2020er Jahre sind vorbei, bis wir durch das gesamte Haus sind damit. Dann werden wir die Aufgaben mit weniger Personal erfüllen können. Aber in gewissen Bereichen müssen wir jetzt erst mal Manpower investieren.

Noch einmal: Können Sie Personal sparen?

Dirk Hilbert: Mittelfristig schon, da sehe ich durch die Digitalisierung Potenzial.

Jan Donhauser: Ich muss an die Coronazeit erinnern, als viele Geschäftsbereiche das Gesundheitsamt unterstützt haben. Da konnten die Beschäftigten ihre eigentlichen Aufgaben nicht erledigen und vieles blieb liegen, besonders im freiwilligen Bereich. Wenn wir weniger Personal haben, können wir manche Aufgaben nicht mehr erledigen. Der Stadtrat ist da aus meiner Sicht völlig schmerzbefreit und fordert ständig neue arbeitsintensive Dinge.

Dirk Hilbert: Wir experimentieren aber auch mit künstlicher Intelligenz wie Spracherkennungssoftware. Doch die Qualität reicht noch nicht, um beispielsweise Sitzungsprotokolle elektronisch zu erstellen, das müssen die Kolleginnen und Kollegen mit viel Arbeitsaufwand leisten.

Offene Kultur der Meinungsbildung

Welche zusätzlichen Angebote neben einem sicheren Arbeitsplatz bieten Sie dem Rathauspersonal?

Dirk Hilbert: Ein sicherer Arbeitsplatz ist das Wichtigste. Aber daneben bieten wir große Möglichkeiten an Flexibilität und Teilzeitarbeit. Im Rechnungsprüfungsamt arbeiten Wirtschaftsprüfer, die früher in Kanzleien tätig waren, bei uns aber nicht mehr herumreisen müssen und dafür auch weniger Einkommen hinnehmen. Wir bieten Jobrad, Jobticket und Deutschlandticket, das Stadtforum mit seinen modernen Arbeitswelten nimmt Gestalt an, und das ist ja nur der Anfang. Auch wenn wir noch Standorte haben, die von diesen Standards weit entfernt sind, wir arbeiten daran. Es kann nicht sein, dass man die eigenen Leute hintenan stellt.

Jan Donhauser: Wir pflegen eine sehr offene Kultur der Meinungsbildung. Bessere Vorschläge sind immer willkommen. Auch beim mobilen Arbeiten bieten wir große Offenheit und setzen Vertrauen in die Beschäftigten. Der Wettbewerb mit dem Freistaat ist ein dickes Brett. Schulsekretärinnen und Schulsekretäre sind beispielsweise sehr niedrig eingruppiert, Schulverwaltungsassistenten mit fast den gleichen Aufgaben erhalten beim Freistaat deutlich mehr Geld. Das müssen wir überarbeiten und anpassen.

Wie hoch ist die Teilzeitquote in der Verwaltung:

Dirk Hilbert: 28,5 Prozent. Die Stunden der Teilzeitkräfte können so gepoolt werden, dass zusätzliche Leute eingestellt werden und wir im Personalplan auf 100 Prozent kommen.

