﻿Königsbrücker Straße: Auto landet im Gleisbett

Am späten Freitagabend hat sich ein Kleinwagen im Gleisbett an der Königsbrücker Straße festgefahren. Die Straßenbahnlinien 7 und 8 waren dadurch blockiert.

Dresden. Am Freitagabend gegen 23 Uhr ist in Dresden-Hellerberge ein Auto im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Der Fahrer des Ford Fiesta wollte offenbar vom Manfred-von-Ardenne-Ring nach links auf die Königsbrücker Straße abbiegen und war dabei in den Bahnkörper gefahren. Im Haltestellenbereich am Moritzburger Weg blieb er beschädigt stehen und konnte nicht wegfahren. Dadurch waren die Straßenbahnlinien 7 und 8 blockiert und mussten umgeleitet werden.

Der Abschleppdienst hob den festgefahrenen Kleinwagen aus dem Gleisbett. Nachdem ein Gleismeister der Dresdner Verkehrsbetriebe die Schienen überprüft hatte, wurde die Strecke gegen 23.45 Uhr wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.