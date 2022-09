Dresden-Hellerau: Zwei Frauen bei Unfall auf A 4 verletzt

Dresden. In Dresden-Hellerau ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall gekommen. Gegen 11.35 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der A 4 in Richtung Erfurt, als er an der Abfahrt Dresden-Flughafen die Spur wechselte. Dabei stieß er mit einem PKW zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Die beiden Insassen des Autos wurden dadurch verletzt.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von Sp