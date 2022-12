﻿Ein Hellerauer Leben: Historische Fotografien aus der Dresdner Gartenstadt

Dresden. Begleitend zur Ausstellung „Heinrich Tessenow. Architektur und Möbel“ im Dresdner Stadtmuseum ist auf der Emporengalerie zudem bis zum 29. Mai kommenden Jahres die Schau „Rudolf Stich: Ein Hellerauer Leben“ zu sehen. Mit seiner Plattenkamera hielt Stich (1879-1929) in bemerkenswerten Fotos seinen Familienalltag, Reisen und den Krieg fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geboren wurde Rudolf Stich 1879 in Berlin, wo eine Lehre zum Kupferstecher machte und dann 1909 eine Stelle in Dresden als Militärkartograf annahm. 1912 zog er mit seiner Familie in die Gartenstadt Hellerau und dokumentierte fortan die dortige Entwicklung. Zunächst lebte Stich mit seiner Frau Elisabeth und den drei Kindern Hans, Fritz und Kurt zunächst im Kurzen Weg 1 in einem von Richard Riemerschmidt entworfenen Haus und dann am Heideweg 9.

Rudolf Stich: Ein begeisterter Dresdner Amateurfotograf

Die gezeigten Fotografien stammen aus einem digitalisierten und aufgearbeiteten Konvolut von über 200 Negativen. Erst vor Kurzem wurde er durch Sammler wiederentdeckt und dem Verein Bürgerschaft Hellerau e.V. übereignet. Neben den Hellerauer Aufnahmen sind in der Ausstellung weitere Motive digital zu entdecken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rudolf Stich mit seiner Familie an Heiligabend in Hellerau. © Quelle: Verein Bürgerschaft Hellerau e.V.

Stich war ein zeitlebens ein begeisterter Amateurfotograf, lichtete Frau und Kegel vorm Weihnachtsbaum oder auch beim Spaziergang ab. Nach Kriegsausbruch 1914 war Stich als Landvermesser an der Westfront eingesetzt. Er überlebte die „Stahlgewitter“ (immerhin), führte laut das Texttafel das fotografische Werk nach 1918 nur noch sehr eingeschränkt weiter. 1922 kaufte das Ehepaar Stich eine von Rudolf Stegemann entworfene Doppelhaushälfte am Heideweg 9. Was auch immer die Gründe waren, im Juli 1929 nahm sich Rudolf Stich kurz vor seinem fünfzigsten Geburtstag das Leben.

Von Christian Ruf