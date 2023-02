Dresden sucht helfende Hände für die Elbwiesenreinigung Anfang April

In diesem Jahr findet der Aktionstag „Elbwiesenreinigung“ am Vormittag des 1. Aprils statt. Bis zum 22. März können sich Interessierte noch auf der Stadt-Webseite für die Aktion anmelden.

Um die gefüllten Abfallsäcke am Elberadweg kümmert sich die Stadtreinigung Dresden.

Dresden. In diesem Jahr findet die Elbwiesenreinigung am 1. April von 9 bis 12 Uhr statt. Wie die Stadt mitteilte, werden dazu wieder zahlreiche helfende Hände gesucht. Bis zum 22. März können sich Interessierte auf der Webseite der Stadt Dresden anmelden. Die Arbeitsmaterialien wie Abfallsäcke und Handschuhe werden den Helfern per Post zugesandt. Gruppen ab 20 Personen können bei der Anmeldung die Abholoption der Materialien wählen. Diese können dann im Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Grunaer Straße 2, Montag bis Freitag von 9 bis 12 sowie Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr abgeholt werden.

Sammelstrecke erstreckt sich auf 30 Kilometer

Bei der Elbwiesenreinigung sammeln die freiwilligen Helfer liegengelassene Abfälle und Schwemmgut ein. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf beiden Seiten der Elbe von Cossebaude bis Hosterwitz/Pillnitz und es ist insgesamt 30 Kilometer lang. Am Aktionstag werden die gefüllten Abfallsäcke am Rand des Elberadwegs abgestellt und anschließend von der Stadtreinigung abgeholt und entsorgt.

Anmeldung unter dresden.de/an-die-saecke