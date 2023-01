Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgrund einer Rauchentwicklung in ein Mehrfamilienhaus auf der Lommatzscher Straße gerufen.

Heizdecke setzt Bett in Brand – Mann ruft am Fenster um Hilfe

Dresden. Am späten Freitagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Lommatzscher Straße zu einer Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr in der Wohnung im zweiten Obergeschoss eintraf, rief eine Person am Fenster um Hilfe. Da sich die alarmierten Einsatzkräfte auf dem Rückweg von einem Brandalarm im Elbepark in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle befanden, konnten sie die Wohnung in Mickten schnell erreichen.

Mithilfe von Atemschutzgeräten verschafften sich die Feuerwehrleute schnell Zugang zur Wohnung und retteten den Mann. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Angaben der Feuerwehr hat der Mann im Vorfeld versucht sein Bett mit einer Heizdecke zu erwärmen. „Dabei wurde die Heizdecke überhitzt und entzündete die Bettdecke sowie den Matratzenbezug. Durch die elektrische Überlast löste der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus, wodurch Schlimmeres verhindert wurde.“, so die Feuerwehr.

Der Brand im Schlafzimmer konnte gelöscht werden, die Wohnung wurde belüftet.

Von lp