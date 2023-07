﻿Heinz-Steyer-Stadion ohne Internetanbindung?

Die Planer haben laut internen Dokumenten ein Problem mit der Digitalisierung in Dresdens moderner Arena.

Dresden. Wer hochrangige Sportwettbewerbe nach Dresden holen will, muss für Funk und Fernsehen beste Bedingungen schaffen. Das Heinz-Steyer-Stadion soll Schauplatz internationaler und nationaler Meisterschaften werden, doch offenbar gibt es Probleme bei der Internetanbindung. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die in der Stadtverwaltung kursieren. Diese legen den Schluss nahe, dass die Planer das Thema Internet aus den Augen verloren haben könnten. Was eine weitere Panne beim Umbau des Stadions zu einer modernen Multifunktionsarena wäre. Im ersten Entwurf des städtischen Etats hatten die Verantwortlichen schon Mittel für Versicherung und Ausstattung „vergessen“. Dieser Fehler wurde inzwischen vom Stadtrat korrigiert.