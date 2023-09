﻿Hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert zu viel Macht?

Dresden. FDP-Stadtrat Robert Malorny findet es „ziemlich schräg“. Seine Fraktion hatte sich stark dafür gemacht, Großveranstaltungen mit touristischer Bedeutung 2023 und 2024 mit jeweils 400 000 Euro zu fördern.

Um das Geld dem Zugriff von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) zu entziehen, so Marlorny, sollte das Geld der Dresden Marketing GmbH (DMG) zugeordnet werden. Die städtische Gesellschaft wirbt für Dresden als Tourismusstandort und hätte gute Verwendung für die Mittel gefunden, sagt der Liberale. „Da wären touristische Höhepunkte gefördert worden und keine Kleinkunst wie bei Frau Klepsch.“

Plötzlich taucht das Geld wieder auf – für die SGD

Wären, hätte: Im Juni kam die Haushaltssperre, das Geld war noch nicht an die DMG geflossen und damit futsch. „In Dresden fallen viele Großveranstaltungen aus und wir können nicht gegensteuern“, bedauerte Malorny vor wenigen Wochen. Jetzt rieb er sich verdutzt die Augen: Das Geld ist wieder aufgetaucht und soll nun an Dynamo Dresden gehen.

Hintergrund ist eine überaus optimistische Haushaltsplanung, die davon ausging, dass der Profiverein in der 2. Liga spielt und nicht in Spielklasse 3. Das macht nicht nur sportlich einen Unterschied, sondern auch finanziell: 135 000 Euro Stadionzuschuss zahlt die Stadt für 1. und 2. Bundesliga, aber 1,59 Millionen Euro, wenn der Verein in der 3. Liga herumdümpelt. Da tut sich ein Loch in der Kasse auf, das Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auch mit den Fördermitteln für Großveranstaltungen stopfen will.

Muss Dresden überhaupt noch einen Haushalt aufstellen?

Der Grünen-Sport- und Wirtschaftspolitiker Torsten Schulze war nicht weniger verdutzt als Malorny, als er sah, wohin die Gelder für die Großveranstaltungen fließen sollen. „Öffentliches Leben findet in Dresden nicht mehr statt, große Veranstaltungen und Feste fallen aus, aber mit den dafür vorgesehenen Mitteln sollen durch Fehlplanungen entstandene Löcher gestopft werden“, ärgert er sich.

„Wenn jeder machen kann, was er will, brauchen wir keinen Haushalt mehr aufzustellen“, ärgert sich Malorny. „Auch ein Finanzbürgermeister muss sich an das halten, was der Stadtrat beschließt.“ Hilbert kann machen, was er will, denn er hat den Finanzbürgermeister eingespart und sich den direkten Zugriff auf die Stadtkasse gesichert.

Dresdens SPD ist vergnatzt

Dass die SPD-Fraktion diesen Zustand scharf kritisiert, ist nicht neu. Die Sozialdemokraten sind vergnatzt darüber, dass Hilbert ihren Parteifreund Peter Lames aus dem Rathaus geworfen hat. Immer wieder geißelt SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser die Personalunion von Ober- und Finanzbürgermeister.

Neu ist, dass Hilbert jetzt auch Gegenwind aus den eigenen Reihen erhält. „Ich finde es schwierig, was gerade beim Oberbürgermeister abgeht“, sagt Malorny. Linke-Finanzpolitiker Tilo Kießling formuliert es weniger vorsichtig: „Zu viel Macht in den Händen eines Einzelnen, der den Stadtrat eher als Hemmfaktor für seine Pläne sieht, ist nicht gut. Wir waren nie glücklich mit der Situation.“

Hilbert lege eine außerordentliche Kreativität an den Tag, um seine Projekte durchzufinanzieren, meint der Linke. Er hält nicht nur den Plan für verfehlt, Gelder für Großveranstaltungen an Dynamo umzuleiten. Genauso kritisch sieht er Hilberts Plan für die Finanzierung des Flusswasserwerks.

Geld aus dem Energiefonds für das Flusswasserwerk

Weil die Stadt den Wasserbedarf der boomenden Chipindustrie nicht mehr decken kann, muss der Versorger Sachsen Energie aufbereitetes Elbwasser in den Norden pumpen. Ein teurer Plan, bei dem die Stadt mit 50 Millionen eigenen Mitteln im Boot sitzt. 32 Millionen Euro für die Infrastruktur im Norden stehen im Haushalt, bei der Finanzierung der fehlenden 18 Millionen Euro ist Hilbert „kreativ“, wie Kießling sagt. Der OB zapft unter anderem den Fonds „Sichere Energieversorgung“ an, in dem die Stadt einen namhaften Millionenbetrag gebunkert hat, der sich bei der Gründung des Konzerns Sachsen Energie aufgetan hatte.

Der Fonds war ein Wunschprojekt der Grünen, die mit den Mitteln Forschung und Projekte für eine nachhaltige Energieversorgung der Stadt finanziert wissen wollten. Jetzt macht Hilbert für etwas völlig anderes die Kasse leer, entsprechend grummelt es bei den Grünen.

Letztlich haben die Grünen genau wie die Linken den Kompromiss mitgetragen, wonach der Finanzbürgermeister wegrationalisiert wird. Beide Fraktionen erhielten dafür jeweils zwei Beigeordnetenposten und diktieren jetzt beispielsweise Zukunftsfelder wie die Verkehrspolitik durch Baubürgermeister Stephan Kühn (Die Grünen).

Da hilft nur ein selbstbewusster Stadtrat

Hilbert dagegen kann dank des Zugriffs auf die Finanzen schalten und walten, wie er will. Was dagegen hilft? „Ein selbstbewusster Stadtrat, der sich nicht alles bieten lässt“, sagt Kießling. „In diesem Stadtrat mit seinen acht Fraktionen gibt es keine Geschlossenheit“, meint Malorny, „und in der Verwaltung gibt es auch kein einheitliches Handeln. Die Beigeordneten kochen alle ihr eigenes Süppchen.“ Wie der Ober- und Finanzbürgermeister.

