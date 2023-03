﻿Dresden hat noch keinen bestätigten Haushalt – Warum?

Zwei Milliarden Euro pro Jahr sind viel Geld. Die Landeshauptstadt Dresden will so viel Geld ausgeben, kann damit aber nicht beginnen, denn der Haushaltsplan liegt noch auf Eis.

Dresden. Der März ist schon mehrere Tage alt, aber die Landeshauptstadt Dresden hat noch keinen bestätigten Haushalt für dieses und nächstes Jahr. Dresden befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung, was heißt: Nur gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben und die Weiterführung von Investitionsvorhaben können finanziert werden.

Der Stadtrat hatte den Haushaltsplan für 2023/2024 mit Rekordausgaben von mehr als zwei Milliarden Euro pro Jahr bereits auf seiner Sitzung am 15. Dezember beschlossen – in der Hoffnung auf eine zügige Freigabe des Etats.

Warum dauert das so lange?

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) prüft als Kommunalaufsicht den Haushaltsplan und gibt diesen mit oder ohne Auflagen zum Vollzug frei – oder aber nicht, wenn der Etat gegen rechtliche Grundlagen verstößt. Der Kernhaushalt in Dresden ist schuldenfrei, weshalb die Stadt auf eine schnelle Prüfung hoffen kann. Warum dauert es dann so lange, bis grünes Licht von der LDS kommt?

Haushaltssatzung am 26. Januar übermittelt

„Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden nebst Haushaltsplan und weiteren Anlagen wurde uns als Rechtsaufsichtsbehörde am 26. Januar auf elektronischem Wege vorgelegt“, erklärte der stellvertretende LDS-Sprecher Ingolf Ulrich auf Anfrage. Die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, ein genauer Zeitplan könne diesbezüglich noch nicht genannt werden.

Fast 100 Millionen Euro zusätzlich eingeplant

Es bleibt noch offen, wann Dresden aus der vorläufigen Haushaltsführung herauskommt. Der Zeitraum vom Stadtratsbeschluss am 15. Dezember bis zur Vorlage in der LDS am 26. Januar ist durchaus recht lang. Allerdings hatten die fünf Fraktionen, die den Haushalt beschlossen haben, umfangreiche Änderungen hinzugefügt, die in der Kämmerei eingearbeitet werden mussten. Die Haushaltsmehrheit aus Grünen, Linken, CDU, SPD und FDP hatte fast 100 Millionen Euro zusätzlich zum Entwurf der Verwaltung eingeplant.