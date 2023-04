﻿Dresden hat einen der schönsten Friseursalons nicht nur in Deutschland

Top Salon

Juliane Sach in ihrem Salon, der „Villa Baumgarten“ in Dresden.

Welcher Salon in Dresden es beim Wettbewerb „Top Salon – The Challenge 2023“ in der Kategorie Design ins Finale schaffte. Der Salon ist nach dem Urteil der Jury einer drei schönsten im deutschsprachigen Raum.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket