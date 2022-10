Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

alle Jahre wieder: Dresden hat ein neues Stollenmädchen, genauer gesagt das 28. Salome aus Kamenz wird in den kommenden Monaten den traditionellen Striezel repräsentieren. Die 17-Jährige hat aber nicht nur eine Leidenschaft für das Bäckerhandwerk – sie selbst stammt aus einer Bäckerfamilie -, sondern schraubt auch gerne an Mopeds rum.

Stollenmädchen Salome Selnack bastelt leidenschaftlich gerne an ihrer Simson-Schwalbe. © Quelle: Anja Schneider

Passenderweise fand ihre Vorstellung gestern im Verkehrsmuseum statt, wo gerade eine Simson-Sonderschau zu sehen ist. Bleibt zu hoffen, dass Salomes Terminkalender voller als der ihrer beiden Amtsvorgängerinnen sein wird. Denen machte Corona einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Jetzt lesen

Ich bin dem Handwerk verschrieben, sowohl in der Backstube als auch in der Werkstatt. Salome Selnack 28. Dresdner Stollenmädchen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Stadt meldet weiteren Todesfall: Das Robert Koch-Institut vermeldet am Dienstag einen weiteren Corona-Todesfall in Dresden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zur Vorwoche jedoch zunächst gesunken. Die Lage im Überblick. Jetzt lesen

Rund 4,6 Millionen Corona-Impfdosen verfallen: Rund 4,6 Millionen Dosen des in Deutschland zentral gelagerten Corona-Impfstoffs sind Ende September abgelaufen. Sie hätten zum 29. September das Verfallsdatum erreicht. Darunter Dosen von Moderna und des später zugelassenen Vakzins von Novavax. Jetzt lesen

Nach der Wiesn: Corona-Bettenbelegung in München steigt auf mehr als das Doppelte: Das Oktoberfest ist vorbei - was bleibt, sind viele belegte Krankenhausbetten in München. Im Vergleich zum Tag vor der Wiesn ist die Auslastung um 137 Prozent gestiegen. Jetzt lesen

Uraufführung „Lahme Ente, blindes Huhn“. © Quelle: Marco Prill

Uraufführung „Lahme Ente, blindes Huhn“ am Theater Junge Generation

Am Theater Junge Generation findet die Aufführung „Lahme Ente, blindes Huhn“ statt. Das Publikum wird von leidenschaftlicher Darbietung und tragischen Figuren berührt. Jetzt lesen

Eimerketten- und ein Schaufelradbagger arbeiten im Tagebau Vereinigtes Schleenhain. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Strukturwandel in Mitteldeutschland: Beschäftigte wollen mitreden

Rund 100 Betriebsräte sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik haben sich zur ersten länderübergreifenden Revierwendekonferenz im Mitteldeutschen Kohlerevier getroffen. Dabei ging es um Forderungen zum Erhalt gut bezahlter Industriearbeitsplätze und mehr Transparenz in der Strukturförderung. Jetzt lesen

10 Uhr: Eislauf-Vorsaisonstart - Kufenflitzen und Pirouetten drehen heißt es ab heute wieder in der Trainingseishalle der Joynext Arena. Von 10 bis 14 Uhr öffnet die Eisfläche und läutet die Vorsaison zu folgenden Öffnungszeiten ein: zum Eislaufen in der Trainingseishalle im Oktober Mittwoch von 10 Uhr bis 14 Uhr, Freitag von 20 Uhr bis 22 Uhr, Sonnabend von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr und Sonntag von 16 Uhr bis 18 Uhr. In den Herbstferien öffnet die Trainingseishalle zusätzlich am Freitagvormittag sowie am Reformationstag, 31. Oktober 2022 von 10 bis 12 Uhr. Ort: Sportpark Ostra, Magdeburger Str. 10, 01067 Dresden

18 Uhr: Dokumentarfilm & Gespräch: „Weltzeituhr und Wartburg-Lenkrad“ -Alle kennen die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz – wer aber kennt ihren Schöpfer? Erich John stand als Formgestalter viele Jahre im Schatten seiner eigenen Produkte. Er entwarf nicht nur die Weltzeituhr, sondern bspw. auch das Schülermikroskop, den Standard Eisbecher oder das Wartburg-Lenkrad. Die rbb-Fernsehjournalistin Heike Schüler und der Kameramann Michael Günther haben Erich John über mehrere Jahre begleitet. Die Filmreise führt von der Kindheit in Böhmen über die Vertreibung, Ankunft und Jugend in Mecklenburg, in die ehemaligen Wartburg-Werke in Eisenach und sogar an die US amerikanische Ohio State University – und endet mit Erich Johns heutiger Freundschaft zu seinen tschechischen früheren Nachbarn. Ort: Zentralkino, Kraftwerk Mitte 16, 01067 Dresden

19 Uhr: Vortrag „Simson - Von der Wendezeit bis heute“ - In der DDR waren Simson-Mopeds allgegenwärtig. Ende der 1980er-Jahre zählte Simson zu den größten Zweiradproduzenten Europas. Konzepte für zeitgemäße, neue Modelle wurden seitens des Staates aber nicht unterstützt, notwendige Investitionen blieben aus. Nach dem Ende der DDR musste sich Simson erstmals gegen Konkurrenten aus dem In- und Ausland behaupten, was letztendlich scheiterte. 2002 musste die Suhler Traditionsfabrik schließen. Friedrich Döring, lange Jahre Leiter des Ersatzteilvertriebes für Simson im IFA Kombinat für Zweiradfahrzeuge und dann bei den Nachfolgefirmen als Mitarbeiter beschäftigt, berichtet über die wechselvolle Zeit nach 1989. Ort: Verkehrsmuseum Dresden, Augustusstraße 1, 01067 Dresden

Sachsen hat deutlich weniger Lehrer einstellen können als nötig gewesen wären. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sprach deswegen vor dem Beginn des Schuljahres von einer „angespannten“ Situation. © Quelle: Mascha Brichta/dpa

Von Ende Juni bis zu den Sommerferien hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine Studie zu Arbeitsbelastung und Arbeitszeit von Lehrkräften an öffentlichen Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien in Sachsen durchgeführt. Bislang fehlen aktuelle wissenschaftliche Daten für den Freistaat. Die Ergebnisse werden heute auf einer Pressekonferenz in Dresden vorgestellt.

Rainer Maria Kardinal Woelki beim Gottesdienst zur Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im Dom zu Fulda. © Quelle: IMAGO/Future Image

... der Ministranten-Eklat bei der Messe des Kölner Erzbischofs Woelki in Rom

Während der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki in Rom am Montagabend in einer Basilika vor fast 2000 Messdienern aus seiner Diözese die Predigt hielt, drehten sich viele Dutzend von ihnen um und kehrten dem Erzbischof den Rücken zu. Über diesen Protest berichteten Kölner Medien, darunter auch das Portal domradio.de, das vom Bildungswerk der Erzdiözese betrieben wird. Jetzt lesen

