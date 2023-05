Dresden hat ein Drogen-Problem

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

denkt man an Drogenhochburgen, fallen einem gemeinhin Städte wie Frankfurt/Main oder Berlin ein. Aber auch Dresden hat ein Problem mit illegalen Substanzen. Die Untersuchung von Rückständen verschiedener Rauschmittel im Abwasser zeigt: Der Konsum steigt.

Die Rückstände von Kokain, MDMA und Crystal Meth im Dresdner Grundwasser steigen an. © Quelle: imago

Damit landet die sächsische Landeshauptstadt unter den Top Ten Städten – in Sachen Crystal deutschlandweit gar auf dem zweiten Platz. Nur in Chemnitz wird die Droge mehr genommen. Und dabei geraten die am häufigsten konsumierten Drogen – Alkohol und Nikotin – noch nicht einmal in den Fokus, Dr. Kristin Ferse von der Suchtkoordinationsstelle kritisiert. Denn Fakt sei: beide Substanzen werden in Dresden überdurchschnittlich viel konsumiert. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Uns fehlen leider die Mittel, um noch intensiver gegen das Drogenproblem in Dresden vorzugehen. Dr. Kristin Ferse Suchtkoordinationsstelle Dresden, über den Umgang mit der Drogenproblematik

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Oberbürgermeister Dirk Hilbert bleibt ohne Stellvertreter. © Quelle: Anja Schneider

Dresdens OB: „Diese Verlogenheit in diesem Rat stinkt mich an!“

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat seine Emotionen eigentlich immer im Griff. Am Donnerstag war das anders. Da wurde er regelrecht wütend. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

So wird es am Streiktag wohl vielerorts an den Bahnhöfen wieder aussehen. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Neues Bahnchaos droht: Von Sonntagabend bis Dienstagnacht wird wieder gestreikt

Der Tarifstreit zwischen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Bahnbranche geht weiter. Die EVG ruft für Sonntagabend bis Dienstagnacht erneut zu Streiks auf. Bei zwei vorhergehenden Streiks waren der Fern- und der Regionalverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht worden. Jetzt lesen

Wagner-Chef Prigoschin: Ukrainische Gegenoffensive hat um Bachmut begonnen Die ukrainische Armee veröffentlichte ein Video, das zeigen soll, wie ukrainische Soldaten russische Stellungen bei Bachmut im Osten der Ukraine stürmen. © Quelle: Reuters

Prigoschins Wagner-Söldner und ukrainische Soldaten liefern sich seit Monaten erbitterte Kämpfe um Bachmut. Wiederholt hat Prigoschin der russischen Militärführung und Verteidigungsminister Sergei Schoigu vorgeworfen, seine Einheiten erhielten nicht ausreichend Nachschub an Waffen und Munition. Er drohte auch mit dem Abzug seiner Söldner aus Bachmut.

Termine des Tages

16.30 Uhr: Walk of Care - Dresdner Pflegekräfte demonstrieren zum Internationalen Tag der Pflege für mehr Personal und weniger Profitstreben in Kliniken. Start am Jorge-Gomondai-Platz, Abschlusskundgebung am Kulturpalast.

18 Uhr: Vernissage SPIKE meets Urban Up - Die fünfte Auflage des Urban-Art-Festivals wird am Freitagabend feierlich mit einer Vernissage eröffnet. Auf dem Programm stehen bis Sonntag eine Ausstellung mit Exponaten von Artists aus ganz Deutschland, StreetArt- und Graffiti-Workshops, sowie Gespräche und Austausch. Ort: SPIKE Dresden e.V., Karl-Laux-Straße 5, 01219 Dresden

Wer heute wichtig wird

Blick in den Plenarsaal des Bundesrats. (Archivfoto) © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der Bundesrat tagt heute zu sieben Gesetzen aus dem Bundestag. In der Länderkammer abschließend beraten wird unter anderem die Wahlrechtsreform. Zudem steht das Vermittlungsergebnis zum Whistleblowergesetz auf der Tagesordnung. Und es gibt Beratungen zum Gebäudeenergiegesetz zum Heizungstausch und zu intelligenten Stromzählern (Smart Meter).

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Fans vom Borussia Dortmund feuern ihre Mannschaft an. Die Stadt plant schon mal die Meisterfeier - für den Fall der Fälle. © Quelle: David Inderlied/dpa/Symbolbild

... eine gewaltige Portion Optimismus: Dortmund startet Planungen für mögliche BVB-Meisterfeier

Borussia Dortmund steht aktuell auf Platz zwei der Bundesliga – einen Punkt hinter dem Rekordmeister FC Bayern. Trotzdem hat die Stadt schon mit den Planungen für eine mögliche Meisterfeier begonnen, wie Oberbürgermeister Thomas Westphal am Donnerstag bestätigte. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play