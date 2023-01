﻿Dresden hat drei neue Beigeordnete – Kaden fällt durch

Dresden hat drei neue Beigeordnete. Aber der Bewerber der CDU scheitert in zwei Wahlgängen.

Dresden. Es ging zu wie auf dem Rasen beim Elfmeterschießen in einem Entscheidungsspiel. Stadträte standen in Gruppen beieinander, nur in die Arme wie die Fußballer nahmen sie sich nicht. Spannend wie beim Zweikampf Schütze gegen Torwart war es allemal. Denn es ging um die knappste denkbare Mehrheit, Abweichler konnte sich die „Bürgermeister-Koalition“ aus Grünen, CDU und Linken, die ja keine Koalition ist – wie alle Beteiligten beteuerten – nicht leisten.