﻿Dresden: Im April noch mehr Arbeitslose

Dresden. Der fürs Frühjahr übliche Rückgang der Arbeitslosenzahlen bleibt auch in Dresden weiter aus. Nachdem es schon im März einen leichten Anstieg gegeben hatte, setzt sich der Trend nach oben weiter fort. Im April waren in Dresden 18644 Menschen auf Jobsuche – 236 (oder 1,3 Prozent) mehr als noch im März und 2318 (14,2 Prozent) mehr als im April vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote stieg damit gegenüber März um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent an. (April 2022: 5,4 Prozent).

Frühling bleibt in den Startlöchern

„Der Frühling bleibt auf dem Arbeitsmarkt weiter in den Startlöchern“, versuchte es Jan Pratzka, der Chef der Dresdner Agentur für Arbeit, lyrisch. Schaue man etwas tiefer in die Struktur, so Dresdens potenzieller Wirtschaftsbürgermeister in spe, dann stelle man fest, „dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit ausschließlich im Rechtskreis SGB II erfolgte“. Also im Bereich der Sozialhilfeempfänger.

Ein Viertel weniger freie Stellen gemeldet

Pratzka verweist aber auch darauf, dass die neu zur Besetzung gemeldeten Arbeitsstellen, „ebenfalls ein wesentlicher Indikator für den Zustand des Arbeitsmarktes“, sich „um ein Viertel im Vergleich zu Vorjahresmonat verringerten “. Doch auch gegenüber März ist ein leichter Rückgang um 9,5 Prozent zu verzeichnen. Mit rund 5700 freien Arbeitsangeboten im Bestand gebe es jedoch eine weiter stabile Nachfrage – vor allem nach Fachkräften.

Auch sachsenweit kein nennenswerter Aufschwung

Die ausbleibende Frühjahrsbelebung lässt sich auch beim Blick auf den Freistaat ausmachen: Im April ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen minimal um etwa 700 oder 0,5 Prozent gesunken. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Chemnitz mit. Insgesamt waren zuletzt rund 130 900 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote wurde mit 6,2 Prozent angegeben. Stichtag der Erhebung war der 13. April. Der Chef der Regionaldirektion Klaus-Peter Hansen recvhnet nicht mehr mit „einer nennenswerten Frühjahrsbelebung“.