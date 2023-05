Auf frischer Tat ertappt: Handtaschendieb beißt Polizist

Dresden. Die Dresdner Polizei hat am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Handtaschendieb erwischt. Der 36-Jährige wurde an der Blüherstraße in der Nähe des Hygienemuseums auf frischer Tat ertappt, wollte sich damit aber nicht abfinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er widersetzte sich vehement allen Maßnahmen, die auf einem Polizeirevier stattfinden sollten und biss dabei einem Polizisten in den Finger. Der 44-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Der Verdächtige algerischer Abstammung beschädigte außerdem einen Rettungswagen. Er wird sich nun wegen des Diebstahls und auch des Angriffs auf den Polizisten verantworten müssen.

DNN