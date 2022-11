﻿Klappernde Schachtabdeckungen auf Dresdens Straßen – jetzt handelt die Stadt

Dresden. Die Stadtentwässerung Dresden handelt gegen klappernde Schachtdeckel. „Wir haben immer wieder Beschwerden von Anwohnern, die deshalb nachts kaum schlafen können“, erklärt Bauleiter Daniel Kalweit. Schon letztes Jahr bekam die Augustusbrücke im Zuge der Sanierung neue Abdeckplatten und im Oktober wurde die Bauarbeiten dafür an der Carolabrücke abgeschlossen.

Jetzt sind die großen Schachtdeckel über Abwasserbauwerken dran. Sie sind beispielsweise dafür zuständig, die unterirdischen Kanäle vor Überflutung zu schützen. Diese Woche sollen die Bauarbeiten in der Micktener Böcklinstraße am Beginn der Flutrinne beendet werden. Die Erneuerung der Schachtabdeckungen hier kostet laut der Stadtentwässerung Dresden rund 45.000 Euro.

Als nächstes will sich die Stadtentwässerung den Abdeckungen vorm Landtag, an der Ecke Salzburger/Troppauer Straße, am Käthe-Kollwitz-Ufer an der Waldschlößchenbrücke und auf der Kreuzung Pirnaer Landstraße/Leubener Straße widmen. Seit der Wiedervereinigung hat die Stadt Dresden fast eine Milliarde Euro für Abwassersysteme ausgegeben, wie die Stadtentwässerung mitteilt.

Von Elisabeth Marx