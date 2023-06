Bei einem Brand auf dem Gelände einer Abfallverwertungsanlage im Dresdner Norden hat sich eine Rauchwolke gebildet. Für Anwohner bestand keine Gefahr.

Dresden. Am Mittwoch hat es am Mittag auf dem Gelände der Dresdner Stadtreinigung am Hammerweg gebrannt. Das Feuer war im Außenbereich des Geländes der Abfallverwertung ausgebrochen. Weithin sichtbar hing eine große Rauchwolke über dem Norden der Stadt.