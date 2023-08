Eingesackte Straße am Bischofsweg: Arbeiten dauern an

Dresden. Die Arbeiten zur Schadensbeseitigung an der Kreuzung Bischofsweg und Königsbrücker Straße dauern an. Das teilt die Stadtentwässerung Dresden mit. An der nach Pieschen führenden Haltestelle war am 1. August die Straße eingebrochen.

Als Folge fährt die Linie 13 bis zum 18. August zwischen Liststraße und Bautzner-/Rothenburger Straße in beiden Richtungen eine Umleitung über Großenhainer Straße, Bahnhof Neustadt und Albertplatz. Als Ersatz sind Busse zwischen Liststraße und Bischofsweg unterwegs. Die Haltestellen Alaunplatz und Görlitzer Straße können von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) nicht bedient werden. Für Autofahrer bleibt die Fahrspur in Richtung Prießnitz gesperrt.

Undichte Fugen als Ursache für Einbruch der Fahrbahn

Ursache der Einschränkungen ist ein Havarieschaden, der die Fahrbahn an besagter Stelle zum Absacken gebracht hat. Laut Stadtentwässerung lag der Grund dafür bei undichten Fugen im alten gemauerten Sandsteinkanal. Hier habe sich durch Ausspülung über Jahre ein Hohlraum im Erdreich gebildet.

Arbeiten dauern bis 18. August an

Arbeiter einer Tiefbaufirma hätten in den vergangenen Tagen rund 20 Meter Gleis aus dem Boden gehoben, heißt es weiter. Aktuell seien sie dabei, den Hohlraum freizugraben. Im nächsten Schritt soll dieser verfüllt und verdichtet werden. In der letzten Ferienwoche bis 18. August stehe die Wiederherstellung der Fahrbahn und Gleise an. Da das vollständige Ausmaß des Schadens laut Stadtentwässerung noch nicht bekannt sei, steht der Zeitplan unter Vorbehalt.

DNN