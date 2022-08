Am Wochenende sprühten Unbekannte ein 1,30 Meter großes Hakenkreuz auf die Fassade einer Sporthalle in Dresden-Prohlis. Die Polizei ermittelt nun.

Hakenkreuz an Sporthalle in Dresden-Prohlis geschmiert

Dresden. Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Wochenende an der Gamigstraße in Dresden-Prohlis ein Hakenkreuz auf die Fassade einer Sporthalle gesprüht. Das verbotene Symbol sei etwa 1,30 Meter groß gewesen, teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mit. Der Sachschaden betrage rund 100 Euro. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt den Angaben zufolge wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von dpa