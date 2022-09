"Wochen für Spieler bestmöglich gestalten": BVB nutzt WM-Pause für Südostasien-Reise

Für alle Ligen ist die Weltmeisterschaft in Katar am Ende des Jahres eine Herausforderung. Die Bundesliga pausiert währenddessen für zwei Monate. Borussia Dortmund will die spielfreie Zeit nutzen und wird eine Südostasien-Reise bestreiten, wie der Klub am Montag bekanntgab.