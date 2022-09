Trauerprozession durch Edinburgh: Queen wird von König Charles III. begleitet

An diesem Montag soll der Leichnam von Königin Elizabeth II. in einer Trauerprozession durch Edinburgh gefahren werden - begleitet wird sie von King Charles. In der St.-Giles-Kathedrale können die Schottinnen und Schotten dann für 24 Stunden von ihrer Queen Abschied nehmen. Die Regierung empfiehlt wetterfeste Kleidung und viel Geduld.