In Dresden-Gruna entdeckte eine Passantin mehrere Akkus, welche scheinbar miteinander verklebt und verkabelt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zeugenaufruf: Verdächtiger Fund in Dresden-Gruna

Dresden. In Dresden-Gruna ermittelt die Polizei zum Fund von verdächtigen Gegenständen an der Stübelallee. Eine Zeugin hatte am Montagabend gegen 19.25 Uhr unweit der Straßenbahnhaltestelle „Karcherallee“ mehrere Akkus entdeckt, die miteinander verklebt und mit Kabeln verbunden waren. Daran befestigt war ein Anschluss für ein E-Bike.

Spezialisten des Landeskriminalamtes sicherten den verdächtigen Gegenstand. Dieser war aufgrund der chemischen Reaktion bereits aufgequollen, hätte jederzeit explodieren und erhebliche Schäden anrichten können.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Gegenstandes machen können. Hinweise: (0351) 483 22 33

