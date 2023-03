﻿Dresdner Grüne wollen Durchgangsverkehr auf der Louisenstraße ausbremsen

Ein modaler Filter auf der Louisenstraße könnte den Durchgangsverkehr in der Neustadt ausbremsen, so die Grünen. Der Stadtbezirksbeirat stimmte dafür, nun ist die Stadtverwaltung am Zuge.

Dresden. Die Neustadt soll für ortsfremden Durchgangsverkehr unattraktiver werden. Das fordern die Grünen im Stadtbezirksbeirat und haben auch schon eine konkrete Maßnahme parat: An der Kreuzung Louisenstraße/Martin-Luther-Straße/Kamenzer Straße im Herzen des Wohn- und Szeneviertels soll eine Diagonalsperre für Kraftfahrzeuge entstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Neustadt ist ein dicht besiedeltes Viertel, umgeben und teilweise durchzogen von Hauptverkehrsachsen“, erklärt Norbert Rogge, Grüner Stadtbezirksbeirat, der damit Bautzner und Königsbrücker Straße, Bischofsweg und Stauffenbergallee meint. „Die sind häufig verstopft, was dazu führt, dass die Leute stattdessen durch die Wohngebiete fahren. Der Zeitgewinn ist dabei meistens äußerst überschaubar.“ Stattdessen sorge der Durchgangsverkehr für Lärm, stelle ein Sicherheitsrisiko für Fußgänger und Radfahrer dar und mindere so die Lebensqualität in den Wohnvierteln.

Mittel zur Verkehrsberuhigung

Dem soll die Sperre Abhilfe schaffen – laut Rogge „ein probates Mittel zur Verkehrsberuhigung, das bereits in vielen deutschen Städten angewandt wird.“ Die konkrete Umsetzung: Mit Pollern, Blumenkübeln oder Ähnlichem wird die Louisenstraße zwischen den versetzten Mündungen von Kamenzer und Martin-Luther-Straße in zwei Teile geteilt, sodass sie von Autos nicht mehr durchgängig befahrbar ist. Pkw können von der Kamenzer Straße kommend nur noch nach links in die Louisenstraße einbiegen und auf der Louisenstraße vom „Assi-Eck“ kommend nur noch nach rechts auf die Martin-Luther-Straße. Für alle, die von der anderen Seite der Louisenstraße auf die Kreuzung stoßen, wird es eng: Die Kamenzer Straße ist eine Einbahnstraße, hier würde nur der Rückwärtsgang helfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Radfahrer dagegen bliebe der Weg frei – die Sperre soll ein sogenannter „modaler Filter“ sein. Um freie Fahrt für Müllabfuhr und Rettungskräfte zu ermöglichen, wären auch herausnehmbare oder per Funk einsenkbare Poller denkbar.

Lesen Sie auch

„Der Vorteil des Schleichverkehrs wird sich durch die Diagonalsperre auf jeden Fall reduzieren“, meint Rogge, der selbst Autofahrer ist. Bald würden Navigationssysteme diese Routen nicht mehr vorschlagen und ortsfremde Fahrer nicht mehr durch die Nebenstraßen des Wohnviertels lotsen. Anwohner hingegen würden sich schnell an die Änderung gewöhnen und wüssten Bescheid, wie man die Kreuzung sinnvoll umfährt.

Stadtbezirksbeirat Neustadt stimmt für die Sperre

Die Diagonalsperre soll zunächst versuchsweise eingerichtet werden. In einen Verkehrsexperiment, das mindestens ein halbes Jahr dauern soll, wollen die Grünen ihren positiven Effekt aufzeigen. In Dresden gibt es bisher nur sehr wenige vergleichbare Stellen – etwa in Bühlau an der Kreuzung zwischen Großschönauer und Königsberger Straße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorschlag wurde im Stadtbezirksbeirat mit 13 Ja- und einer Nein-Stimme angenommen. Nun muss die Stadtverwaltung über den Beginn des Verkehrsexperiments entscheiden. Bereits 2022 forderten die Grünen im Stadtrat ein Konzept zur Verkehrsberuhigung von Wohnvierteln. Neben einem modalen Filter seien auch sogenannte Asphaltkissen oder mehr Einbahnstraßen geeignete Maßnahmen. Die Entscheidung über diesen Antrag steht bisher allerdings aus.