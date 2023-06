﻿Grüne Fraktion in Dresden wählt neuen Vorstand

Dresden. Die Stadträte von Bündnis 90/Die Grünen haben ihre Fraktionsspitze bestätigt. Bei der Vorstandswahl wurde jetzt Agnes Scharnetzky mit 12 Ja-Stimmen wiedergewählt, Co-Vorsitzende Christiane Filius-Jehne kam auf zehn Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Auf Dr. Wolfgang Deppe, der bereits dem bisherigen Vorstand angehörte, entfielen 9 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Die beiden bisherigen Vorstandsmitglieder Tina Siebeneicher und Thomas Löser traten nicht wieder zur Wahl an. Neu im Fraktionsvorstand sind Andrea Mühle und Torsten Hans vertreten. Bei den Grünen wird der Vorstand jedes Jahr gewählt. Der nun gewählte Vorstand wird bis zum Ende der aktuellen Fraktion nach der Kommunalwahl 2024 im Amt sein.

„Das vergangene Jahr war für uns als Vorsitzende ein sehr intensives“, bilanzierten Scharnetzky und Filius-Jehne. „Die Verhandlungen über die Wahl der Beigeordneten zogen sich über Monate, parallel musste ein neuer Doppelhaushalt verabschiedet werden und das Ganze in einer Gesamtsituation, die von verschiedenen Krisen geprägt ist. Umso mehr freut es uns, dass die Fraktion so geschlossen hinter uns steht.“

Die Gemengelage im Dresdner Stadtrat erfordere einen hohen Aufwand an Koordination und Absprachen im Ehrenamt, als Doppelspitze könnten die Grünen daher in besonderer Weise arbeitsteilig arbeiten. „Wir gehen motiviert in das letzte Jahr bis zur Kommunalwahl und möchten gemeinsam mit unserer Fraktion Dresden durch konstruktive grüne Politik zukunftssicher gestalten“, so die beiden Vorsitzenden.

