﻿Giftige Rauchwolken durch Brand in der Rehefelder Straße

Schwarze Rauchwolken über Dresden. In Pieschen brennt eine Wäscherei. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gegen 21.30 war der Brand unter Kontrolle. Mit Bildergalerie.

Dresden. Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei Dresden am Donnerstagabend in Dresden. Im Stadtteil Pieschen brennt seit etwa 20 Uhr eine alte Wäscherei an der Rehefelder Straße nahe der Katholischen Kirche St. Josef.