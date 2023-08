﻿„Wenn ich keine Musik machen würde, wäre ich in der Gastronomie gelandet“ – Gregor Meyle im Interview

Weiterlesen nach der Anzeige

Gregor Meyle ist nicht nur Musiker, sondern stellt auch eigene Weine her und ist mit der Gastronomie im Allgemeinen tief vebunden. Am 1. September führen seine Leidenschaften zu einem besonderen Abend.

Am 1. September spielst du gemeinsam mit der Band Karat bei einem kombinierten Konzert-Dinner-Abend im Kastenmeiers im Kurländer Palais – Wie kam es dazu?

Mit Karat verbindet mich eine langjährige Freundschaft und vor einer Weile kam seitens deren Managements die Anfrage, ob wir in dieser Hinsicht nicht gemeinsame Sache machen wollen. Also sind wir zusammen nach Dresden gefahren und ich habe Gerd Kastenmeier kennengelernt, der ja ein wunderbar großspuriger und umtriebiger Weltenbummler ist. Die Chemie hat gestimmt, seither hat er auch einige meiner Weine auf der Karte und natürlich wird es diese auch zum Dinner im September geben. Ich freu mich sehr auf den Abend, das wird eine schöne runde, kulinarische Party für die Leute. Essen, Ausgehen und Musik gehört ja auch immer irgendwie zusammen.

Hast du denn beim Besuch auch was zu essen gekriegt?

Ja, na klar! Gerd hat natürlich unsere Weine verkostet, das war sehr cool, denn der ist da ja selbst sehr im Thema drin und ich finde es super, wenn jemand mit so viel Leidenschaft hinter dem steht, was er macht. Und überhaupt ist das cool, als Bayer ausgerechnet ein Fischrestaurant in Dresden zu machen, das zeugt schon von einer gewissen Weltoffenheit. Und natürlich gab’s auch tolles Essen, da lässt er sich ja nicht lumpen.

Du hast selbst mehrere „musikalische Kochbücher“ veröffentlicht. Welche Rolle spielen Kulinarik und Kochen in deinem Leben?

Die Idee zu der Reihe, die inzwischen drei Bände umfasst, ist vor Jahren aus dem Umstand entstanden, dass ich bis heute keine einzige Note lesen kann. Ich fand das immer todlangweilig und war gleichzeitig fasziniert, dass man einem 60-Mann-Orchester, wo du nicht einen Vornamen kennst, einen Stapel Noten hinlegen kannst – und dann spielen die einfach so dein Lied, das sie noch nie vorher gehört haben. Das ist für mich immer noch wie Blindenschrift, eine krasse Nummer. In den Büchern sind jeweils Texte, Noten und Gitarrenakkorde zu verschiedenen Songs, Hintergrundgeschichten – und ich fand’s einfach eine coole Idee, da auch noch ein paar Rezepte reinzupacken für die Leute. Kochen war immer ein wichtiges Ding in meinem Leben. Wenn ich keine Musik oder Tontechnik machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich in der Gastronomie gelandet. Und in meinem Job kommt man natürlich auch viel rum und lernt viele Gastronomen kennen. Das ist total schön, was man da alles so kennenlernt mit der Zeit und aus aller Welt.

War da was Überraschendes dabei?

Ja! Ich weiß noch, wie ich vor 25 Jahren das erste Mal Tonkabohne gegessen habe, das war eine Offenbarung. Ich lieb das einfach, neue Sachen kennenzulernen, das zu Hause dann nachzukochen und bin mit einigen Sterneköchen befreundet. Für eins der Kochbücher habe ich die dann in ihren Küchen besucht und gemeinsam mit denen gekocht, das war auch total krass und spannend. Ich koche sehr gerne und möchte behaupten auch sehr gut (lacht).

Was kochst du am liebsten? Hast du einen All time favourite?

Das ist saisonal verschieden, ich bin großer Fan von Gemüse in allen Variationen, ich liebe Risotto und Käse. Seltener Fleisch, wenn, dann muss das auch vernünftig sein. Ich grille aber auch wahnsinnig gern, liebe Fisch und habe das große Glück, dass ich eigentlich alles essen kann. Ich muss jetzt aber auch nicht unbedingt in Bad Salzuflen Austern essen (lacht). Mir ist der regionale Bezug immer sehr wichtig, wir haben einen Bio-Bauernhof nebenan, wo ich sehr gern einkaufe. Essen ist ein Kulturgut und so lernt man auch verschiedene Länder kenne, Tricks und Kniffe und Gewürze. Das ist ein Riesenthema bei mir.

Wenn man den Freizeitaspekt betrachtet sind Koch und Musiker als Berufe ja gar nicht so weit weg voneinander und die Vereinbarkeit von Job und Familie oft eine Herausforderung. Obwohl es mit deiner Karriere nach „Sing meinen Song“ steil bergauf ging, bist du inzwischen selbst Familienvater. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?

Es ist ja immer eine Frage der Prioritätensetzung. Ich nehme mir zum Beispiel an Feiertagen sehr konsequent Familienzeit, lasse das Handy aus. Es ist auch schon eine ganze Weile so, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, irgendwas zu verpassen und zelebriere mein sehr privilegiertes Leben, teile das mit tollen Menschen. Gerade zu Tour-Zeiten bin ich natürlich viel unterwegs, umso wichtiger ist mir dann aber die Quality Time mit der Familie zu Hause. Ich bin schon so 120, 150 Tage im Jahr nicht da, die Tage, wo ich da bin, dann aber sehr intensiv. Es ist aber auch so, dass ich vor „Sing meinen Song“ viel mehr unterwegs war und mit vielen Konzerten, die ich gespielt habe, nicht einen Cent verdient habe. Ich bin sehr froh, dass das nicht zu einer Zeit war, als ich schon Familie hatte, denn dann hätte ich die wichtigsten Personen in meinem Leben enttäuschen müssen für einen Job, in dem ich sehr viel gearbeitet, aber sehr wenig verdient habe. Ich bin sehr dankbar, dass sich das alles so gefügt habe und ich jetzt von der Musik gut leben kann. Das ist echt ein Traum, der da wahr geworden ist.

Wird man denn am 1. September auch schon Songs vom neuen Album hören können?

Auf jeden Fall! Das haben wir zwar etwas ins Jahresende geschoben, aber wir spielen auch während der Tour schon die neuen Songs, probieren aus, wie das so ankommt bei den Leuten. Es ist ja auch ohnehin so, dass man als Musiker heute gar keine Alben mehr verkauft, das ist ja nur noch so eine Art musikalischer Flyer für die Konzerte. Ich war damals ja auch der einzige, der zeitgleich zu „Sing meinen Song“ ein Album veröffentlicht hat, ich habe da alles auf eine Karte gesetzt, weil das so die größte Chance war, die es gab in meinem Mikrokosmos. Dass wir da am Ende 300 000 Stück von verkaufen, das war natürlich nicht absehbar. Und gleichzeitig war 2014 auch das letzte Jahr, wo man überhaupt noch so richtig haptisch CDs verkauft hat.

Wie hat sich das Leben als Musiker im Zeitalter des Streamings verändert?

Das hat sich komplett verschoben, die Zeiten wo man mit Tonproduktion Geld verdient, sind für die meisten Musiker einfach vorbei. Mit den letzten zwei Singles habe ich als Plattenfirma 240 Euro Umsatz gemacht, die sich dann ja noch an alle Beteiligten aufteilen. Das ist so, als würde man an den Supermarkt 3,99 Euro im Monat bezahlen und dafür bekäme man dann so viel Salat, wie man möchte. Da frag mal den Bauern, wie das überhaupt geht. Inzwischen verdienen wir das Geld nur noch mit Live-Konzerten. Das ist auch ein Grund, warum die Ticketpreise so extrem in die Höhe schießen, das liegt nicht nur an der Energiekrise. Aber das Schöne ist eben auch, dass die Leute total Bock auf Live-Konzerte haben und das Geld auch gern für das Erlebnis ausgeben. Der Markt hat sich geändert, man muss jetzt eben drauf schauen, dass Musik trotzdem eine Wertigkeit behält. Die Leute, die da hinter stehen, in der Produktion, die müssen ja auch ihre Kohle kriegen. Die haben das größere Problem, wir können ja wenigstens live spielen.

Du hast vorhin deine Weine erwähnt - wieso machst du als Musiker auch noch Wein?

Ich bin quasi hinterm Weinberg aufgewachsen, habe als Kind immer schon in der Weinernte mitgeholfen und mein Taschengeld verdient, mein Bruder ist Sommelier. Ich hatte das immer schon im Hinterkopf und jetzt war endlich mal ein bisschen Zeit dafür. Eine befreundete Familie hat ein Weingut, wo ich so ein bisschen guerillamäßig alle möglichen Schnapsideen anbringen und umsetzen kann (lacht). Mittlerweile haben wir acht eigene Weine und eine eigene Pacht von ungefähr 800 Rebstöcken und da experimentiere ich ganz gern herum.

Und offensichtlich sogar ganz erfolgreich, ihr habt ja auch schon einige Preise dafür gewonnen, euer Rosé gilt als einer der zehn besten in Deutschland.

Ja, das ist super cool, weil wir eben auch sehr viel Ausgefallenes machen. Gerade haben wir eine Rebsorte eingepflanzt, die es in Deutschland überhaupt nur zweimal gibt. Wir sind sehr experimentell unterwegs, verdienen damit auch bisher nichts, weil ich alles sofort wieder in neue Produkte investiere und das macht mir sehr viel Spaß.

