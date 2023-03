Dresden-Gorbitz: Einbrecher stehlen Geld und Technik aus Mehrfamilienhaus

Am Wochenende sind Einbrecher in Dresden-Gorbitz aktiv geworden. Zwischen Freitagnacht und Sonntagabend drangen sie in ein Mehrfamilienhaus ein.

Dresden. Am Wochenende haben Verbrecher in Dresden-Gorbitz zugeschlagen. In der Zeit von Freitagnacht zu Sonntagabend drangen sie in ein Mehrfamilienhaus an der Hezogswalder Straße ein. Dazu hebelten sie eine Tür auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anschließend wurden Schränke durchwühlt. Die Diebe nahmen Geld, Kopfhörer und Computertechnik im Wert von etwa 2 600 Euro mit. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.