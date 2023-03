Kurios: Polizei findet nach Kellereinbruch in Dresden-Gorbitz Drogen

Am Sonntagabend ist es zu einem unglücklichen Zufall für einen jungen Mann gekommen. Dieser wurde nach einem Kellereinbruch in Dresden-Gorbitz von der Polizei kontrolliert.

Dresden. In Dresden-Gorbitz wurde am Sonntagabend gegen 22.05 Uhr ein Unbekannter dabei erwischt, wie er in den Keller eines Hauses am Tannenberger Weg einbrach. Mieter vernahmen Geräusche und bemerkten einen Mann, welcher ihnen aus dem Keller entgegen kam.

Als sie ihn ansprachen, stieg er auf ein Fahrrad und fuhr davon. Zuvor hatte er mutmaßlich zwei Kellerboxen aufgebrochen und versuchte es bei einer Dritten. Beamte der Polizei suchten daraufhin die Umgebung ab und stießen auf einen 20-Jährigen.

Dieser hatte mit dem Einbruch mutmaßlich nichts zu tun, führte aber eine hohe vierstellige Summe Bargeld und mehrere Gramm Cannabis bei sich. Die Beamten stellten das Geld und die Betäubungsmittel sicher und ermitteln nun gegen den Deutschen.