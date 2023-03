Pärchen beleidigt Polizisten

Ein Duo hat am späten Freitagabend eine Polizeistreife massiv beleidigt. Das Duo landete schließlich in Gewahrsam.

Dresden. In Gorbitz sind am späten Freitagabend Polizisten während einer Streifenfahrt beleidigt worden. Wie die Beamten mitteilen, hielt die Streife mit ihrem Einsatzfahrzeug verkehrsbedingt an der Kreuzung Kesselsdorfer Straße/Julius-Vahlteich-Straße, als sie vom Gehweg aus eine 21 Jahre alte Frau und einen 22-Jährigen bemerkten. Beide beleidigten die Polizisten mit Worten und Gesten.

Die Frau schlug schließlich gegen den Außenspiegel des Fahrzeuges und mit einer PET-Flasche auf die Motorhaube. Dabei entstand geringer Sachschaden. Als die Beamten dagegen vorgingen und die beiden fixierten, leistete das Duo massiven Widerstand, drohte den Beamten und beleidigte sie fortwährend. Ein 33-jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Das Pärchen wurde schließlich in Gewahrsam genommen.