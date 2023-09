Mann mit Clownsmaske schießt in Gorbitz auf Fußgänger

Dresden. Am Dienstagabend hat ein Mann mit einer Clownsmaske in Dresden-Gorbitz auf vier Fußgänger geschossen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr an der Kesselsdorfer Straße in Höhe der Wendel-Hipler-Straße. Dort schoss der Mann aus einer Gartensparte heraus auf die Passanten, traf aber glücklicherweise niemanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beamte suchten in der Umgebung nach dem Täter, konnten diesen aber nicht mehr ausfindig machen. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Mann eine Softairwaffe benutzt hatte. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Hinweise: 0351 483 22 33

DNN