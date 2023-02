﻿Keller eines Mehrfamilienhauses brennt zum dritten Mal

Nachdem die Feuerwehr bereits im September 2022 und im Januar 2023 ein Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Gorbitz-Süd gelöscht hat, war es am Mittwoch wieder so weit. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

Dresden. Am Wölfnitzer Ring brach am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr zum wiederholten Male ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses aus. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus dem Keller, da auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter Unrat brannte. Der giftige Rauch breitete sich im gesamten Treppenraum aus, so die Feuerwehr.

Das Feuer konnte jedoch zügig gelöscht werden. Keller und Teile des Treppenhauses mussten nach dem Brand mithilfe von Elektrolüftern belüftet werden. Zwei Hausbewohner wurden wegen des Verdachts einer Rausgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben, konnten jedoch vor Ort wieder entlassen werden.

Laut Polizei brach bereits am 23. September 2022 und am 30. Januar 2023 in dem Keller des Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Sie ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Von lp/Halkasch