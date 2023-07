Gorbitz

Grüner und schattiger: DVB-Haltestelle Julius-Vahlteich-Straße soll hitzeresistent werden

In der prallen Sonne warten müssen soll an der Dresdner Haltestelle Julius-Vahlteich-Straße künftig niemand mehr (Symbolbild).

Unangenehm heiß war dieser Sommer bereits – und wird es vielleicht auch wieder sein. DVB und Stadt Dresden testen in einem Pilotprojekt in Gorbitz, wie die Hitzebelastung an Haltestellen reduziert werden kann.