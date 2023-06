14-Jähriger mit Samuraischwert überfällt zwei Männer in Dresden-Gorbitz

Dresden. Am Montagabend sind zwei junge Männer in Dresden-Gorbitz mit dem Schrecken davon gekommen. Sie wurden gegen 22 Uhr auf der Harry-Dember-Straße von einem 14-Jährigen und seinem Komplizen bedroht – und zwar mit einem Samuraischwert. Nachdem die Jugendlichen ein paar Euro erbeutet hatten, flohen sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei konnte den Möchtegernsamurai in der näheren Umgebung ausfindig machen. Der Komplize hatte vorläufig mehr Glück, er entkam zunächst. Bei dem Schwert handelte es sich um eine Deko-Waffe. Die Ermittlungen dauern an.

