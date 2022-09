﻿Warum die kleinste Schule in Dresden nicht wachsen kann

Die 74. Grundschule in Gompitz im Dresdner Westen ist die einzige einzügige Schule in Dresden.

Dresden. Für die Eltern der Ortschaft Altfranken ist es bitter: Für sie ist die Grundschule Gompitz nur wenige Meter entfernt. Aber sie müssen ihre Kinder in die Grundschule Naußlitz schicken. Das sind drei bis vier Kilometer. Mit dem Auto. Mit dem ÖPNV dauert es länger. Die Schulkinder fahren mit der Straßenbahn bis zur Gompitzer Höhe und steigen dort in den Bus zur Saalhausener Straße um.

Die Schule in Gompitz ist zu klein

Polizeikontrollen vor der Naußlitzer Grundschule sind für Eltern aus Altfranken ein Rotes Tuch. Viele fahren ihre Kinder natürlich mit dem „Elterntaxi“ zur Schule, weil der Schulweg viel zu weit ist. Mehrfach haben Eltern aus Altfranken Petitionen gestartet, damit die 74. Grundschule in Gompitz ihre Pforten für Altfrankener Kinder öffnen kann. Vergeblich. Die Schule in Gompitz ist zu klein. Das Schulgebäude kann nur vier Klassen beherbergen, der Platz reicht nicht einmal für alle Kinder aus der Ortschaft Gompitz.

Stadtverwaltung hat viele Hebel in Bewegung gesetzt

Seit vielen Jahren kämpfen Eltern im Dresdner Westen um eine Erweiterung der Grundschule. In jedem Wahlkampf stand das Thema auf der Agenda, die Stadtverwaltung hat durchaus viele Hebel in Bewegung gesetzt, um aus der kleinen Schule eine zweizügige Schule zu machen. Der Plan, die Kapazitäten auf einem Nachbargrundstück zu erweitern, scheiterte aber – die Kinder müssten eine Straße zwischen den Gebäuden überqueren.

Fläche für Schule, Turnhalle und Eigenheime

Die Stadt fasste weitere Grundstücke ins Auge, doch auch diese Pläne scheiterten aus – wie es so schön heißt – planerischen Gründen. Schließlich wurden die Grundstücksexperten der Verwaltung doch noch fündig: An der Altnossener Straße mitten in der Ortschaft liegt eine große Freifläche. Dort könnten nicht nur Schulhaus und Turnhalle errichtet werden, sondern auch noch begleitend Eigenheime.

Eigentümer fordert 2,2 Millionen Euro

Aber: Der Eigentümer der Grünfläche ruft einen Kaufpreis von 2,2 Millionen Euro zuzüglich Nebenkosten auf. Das liegt weit über dem Verkehrswert. „Wenn ich den Kauf der Fläche empfehle, werde ich vom Stadtrat in der Luft zerrissen“, sagt Bildungsbürgermeister Jan Donhauser. Bereits in der Verwaltung sei der Grundstückskauf vehement abgelehnt worden.

Ortschaftsrat will Grünfläche frei halten

Hinzu kommt, dass sich der Ortschaftsrat Gompitz gegen eine Bebauung ausgesprochen hat. In der Ortschaft wurde in jüngerer Vergangenheit sehr viel Gärtnereiland in Eigenheimsiedlungen verwandelt, der Ortschaftsrat will eine der letzten großen Grünflächen erhalten.

Letzte Hoffnung Bevölkerungsprognose

Damit ist der Plan von einer Erweiterung der Grundschule Gompitz gescheitert. Zumindest fast. „Wir schauen noch auf die Bevölkerungsprognose 2022, die wir im November erwarten“, sagt Donhauser, der sich vor seiner Wahl zum Bildungsbürgermeister als Bildungspolitiker der CDU-Stadtratsfraktion und später als Fraktionsvorsitzender für eine zweizügige Grundschule stark gemacht hat. Die Bevölkerungsprognose 2020 ist von einem Geburtenrückgang in den Ortschaften im Dresdner Westen ausgegangen – ein weiteres Argument gegen die Erweiterung.

So dass die Kinder von Altfranken weiter nach Altnaußlitz zur Schule gehen müssen. Oder von ihren Eltern zur Saalhausener Straße gefahren werden. Ursache ist ein Trick in der Schulnetzplanung: Altfranken wurde dem Grundschulbezirk Cotta 2 zugeordnet, Gompitz dagegen dem Grundschulbezirk 1. Da die Eltern von Grundschülern eine Schule im Schulbezirk wählen müssen, bleiben die Altfrankener draußen.