﻿Autofahrer blieben vom Glätte-Chaos am Dienstag verschont – Fußgänger kritisieren Winterdienst

Das Glatteis sorgte am Dienstag für Unfälle im Umland, in der Stadt blieb es vergleichsweise ruhig. Kritik am Winterdienst gab es vor allem von Fußgängern.

Dresden. Die Glätte hat – zumindest innerhalb der Landeshauptstadt – vorerst nicht für das befürchtete Chaos auf den Straßen gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die vergangenen Tage eine Unwetterwarnung herausgegeben und besonders vor gefrierendem Regen und Glatteis gewarnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag meldete die Dresdner Polizei insgesamt 49 Unfälle. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Die meisten Unfälle ereigneten sich allerdings im Dresdner Umland, allen voran im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Dass es auf den Straßen der Landeshauptstadt gestern hingegen relativ ruhig zuging, lag wohl auch am Winterdienst, der bereits seit 2 Uhr nachts auf den Straßen unterwegs war, um das Hauptnetz freizuhalten. Aufgrund der Glätte mussten auch einige Straßen, wie der Veilchenweg am Elbhang und die Serpentinen in Dölzschen gesperrt werden.

Glatteis auf den Fußwegen: Kritik am Winterdienst

In den sozialen Netzwerken hagelte es trotzdem Kritik für den Winterdienst, bemängelt wurde dabei allen voran der Zustand von Fußwegen und Haltestellen. Die Dresdner Ortsgruppe des Fachverbandes Fußverkehr schrieb auf Twitter: „Jedes Jahr das Gleiche in Dresden: plötzlich liegt Schnee. Straßen werden umgehend geräumt, auf Gehwegen passiert wenig bis nichts. Übel auch viele Haltestellen wie die am Bischofsweg. Schlecht, nicht nur für alte und mobilitätseingeschränkte Menschen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ein weiterer Nutzer postete ein Bild vom vereisten Fußweg vor dem Ufa-Kristallpalast und schrieb dazu: „Solange die Straßen für Autos eisfrei sind, dürfen sich Fußgänger in Dresden gerne die Haxen brechen, oder?“

Stadtverwaltung: Anwohner in der Mitverantwortung

Die Stadtverwaltung gab auf DNN-Anfrage an, dass das auch an Anwohnern liegen könne, die ihre Pflichten nicht wahrnehmen. Der Winterdienst sei nicht überfordert, sondern gut für die Saison gerüstet und am Dienstag mit dem Schwerpunkt Buslinien, Höhenlagen und Fußwegen unterwegs gewesen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Räumung von Fußwegen und Haltestellen sind nicht immer Stadt oder Verkehrsbetriebe verantwortlich. Die Landeshauptstadt erinnert deshalb regelmäßig auch alle Anlieger an ihre Pflichten. Bei Schnee, Eis und Glätte müssen diese montags bis sonnabends bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr öffentliche Wege entlang ihrer Grundstücksgrenzen auf einer Breite von 1,50 Meter, bei Bedarf breiter, beräumen.

Sooft es die Sicherheit erfordert, muss das bis 20 Uhr wiederholt werden. Die Verwendung von Tausalz oder schmutzenden Stoffen ist dabei verboten. Schnee und Eis dürfen nicht auf die Fahrbahn geschoben werden. Die Ablagerung muss am Gehwegrand oder, sofern der Platz dort nicht ausreicht, am Fahrbahnrand erfolgen.

Die Polizei erklärte in einer Mitteilung außerdem, wie es Autofahrern gelingt, Unfällen bei Glätte zu vorzubeugen.