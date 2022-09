﻿Dresden gibt so viel Geld aus wie noch nie

Dresden bekommt mit Milliarden-Ausgaben einen Rekordhaushalt. Das geriet in den Hintergrund, weil Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in seiner Rede einen Namen nicht nannte.

Dresden. Die Superlative gerieten etwas in den Hintergrund. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) brachte am Donnerstag einen Rekordhaushalt in den Stadtrat ein. Er sprach von schweren Zeiten und politischen Prioritäten, ehe er sich bei den „Architekten“ des Etats bedankte. Hilbert lobte Cornelia Möckel, Leiterin der Kämmerei, Hilbert lobte die Beschäftigten der Kämmerei. Peter Lames, immerhin bis 11. September Finanzbürgermeister auf Ticket der SPD, erwähnte Hilbert mit keinem Wort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Wort für den Finanzer

Es war im Juli drei Tage nach der Oberbürgermeister-Wahl, da saßen der wiedergewählte Hilbert und Lames einträchtig zusammen und stellten den Verwaltungsentwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024 vor. Nur einen Monat später verweigerte Hilbert der Personalie Lames bei der Wahl des Finanzbürgermeisters sein Einvernehmen. Und jetzt hat er kein Wort mehr übrig für den Finanzer, der als Vorsitzender Richter ans Oberlandesgericht zurückgekehrt ist. „Der Oberbürgermeister zeigt sein zynisches Gesicht“, ärgerte sich denn auch SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser.

Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer

2,5 Milliarden Euro wird Dresden im nächsten Jahr ausgeben und 2,1 Milliarden Euro 2024 – so viel Geld stand der Stadt noch nie zur Verfügung. „Dresden entwickelt sich wirtschaftlich hervorragend“, verwies der OB auf immer neue Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer. 369 Millionen Euro werden 2023 in die Stadtkasse fließen und 400 Millionen Euro ein Jahr später. Hinzu kämmen 220 Millionen Euro kommunaler Anteil an der Einkommenssteuer – pro Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Kreditaufnahmen bis 2027

Keine Kreditaufnahmen bis 2027 und keine Mehreinnahmen aus der Grundsteuerreform formulierte Hilbert als politische Botschaften, 1,4 Milliarden Euro werde die Stadt in den nächsten fünf Jahren investieren. „Alles Geld, das wir selbst einnehmen werden“, verwies der OB auf die Wirtschaftskraft der Stadt.

Rezession bedroht gute Einnahmesituation

Allerdings: Die Eckwerte des Etats seien im Frühjahr erarbeitet worden, die meisten Annahmen seien drei Monate alt. Dresden sei gut durch die Pandemie gekommen. Die dramatisch steigenden Energiepreise aber hätten das Zeug dazu, für eine Rezession zu sorgen, einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. „Kommt es zu Insolvenzen und Geschäftsaufgaben, sinken die Steuereinnahmen und steigen die Sozialleistungen.“ Dann könne es dazu kommen, dass die Stadt auf Vorhaben verzichten müsse. Dann müsse der Stadtrat politische Prioritäten setzen, so Hilbert.

Linke spricht von „Schuldenfreiheitsfetisch“

Die Reaktionen der Kommunalpolitik fielen wie erwartet aus. Christoph Blödner (FDP) lobte die Bemühungen der Verwaltung, Geld zu sparen. Torsten Hanns (Die Grünen) sieht zu knapp bemessene Ansätze bei den Ausgaben für den Klimaschutz. Viola Vogel (SPD) sieht noch viel Arbeit auf die Stadträte zukommen, weil viele Annahmen im Haushalt zu optimistisch seien. Und Tilo Kießling (Die Linke) spricht von einem „Schuldenfreiheitsfetisch“ und davon, dass der städtische Haushalt für viele in Not geratene Menschen ein Schutzschirm sein müsse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einwendungen bis 5. Oktober möglich

Der Haushaltsplanentwurf wird allen Interessenten vom 16. bis zum 26. September unter www.dresden.de/haushalt elektronisch zur Verfügung gestellt. Bis zum 5. Oktober 2022 haben Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, Einwendungen gegen den Haushaltsplanentwurf 2023/2024 zu erheben. Diese sind schriftlich an die Landeshauptstadt Dresden, Stadtkämmerei, Postfach 120020 in 01001 Dresden oder per E-Mail an stadtkaemmerei@dresden.de zu richten. Es sei zwingend erforderlich, bei Einwendungen den vollständigen Namen und die Anschrift anzugeben, erklärte die Stadtverwaltung. Dies treffe auch für Einwendungen per E-Mail zu.

Auf seiner Sitzung am 15. Dezember soll der Stadtrat den Etat beschließen.