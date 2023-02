﻿Dresden gibt Gewässerkarte raus, die auch Überflutungsgebiete zeigt

Dresden. So willkommen Regen im Allgemeinen ist, kann er aber auch zur Gefahr werden. Und zwar wenn in kurzer Zeit so viel Niederschlag fällt, dass der Erdboden und Entwässerungssysteme den Regen nicht sofort aufnehmen können. Die Folge sind Überflutungen, Rückstau in Kanälen sowie Gewässer, die über die Ufer treten.

Wann Regen zum Starkregen wird

Der Deutsche Wetterdienst spricht bei einer Niederschlagsmenge ab 15 Litern pro Quadratmeter und Stunde (bzw. 20 l pro Quadratmeter in sechs Stunden) von Starkregen. Wobei es drei Abstufungen gibt: die "markante Wetterwarnung" bei Regenmengen von 15-25 l/qm in einer Stunde (bzw. 20-35l/qm in sechs Stunden), die "Unwetterwarnung" bei Regenmengen von mehr als 25 und bis zu 40l/qm und Stunde (bzw. mehr als 35 und bis zu 60 l/qm in sechs Stunden) und die "Warnung vor extremem Unwetter" bei Regenmengen von mehr als 40 l/qm und Stunde (bzw. mehr als 60 l /qm in sechs Stunden).

Wo in Dresden bei extremem Starkregen Überflutungen drohen, das zeigt für Dresden jetzt eine neue Stadtkarte im Maßstab 1 : 22.500. Die hat das Dresdner Umweltamt unter dem Titel „Stadtkarte 2022 – Oberirdische Gewässer“ herausgegeben.

Was die Karte zeigt

In besagter Karte und ihrem „umfangreichen Beiheft sind alle 544 Fließgewässer, 238 Quellen, 285 stehenden Gewässer sowie vorübergehend freigelegtes Grundwasser im Stadtgebiet enthalten. Außerdem zeigt die Karte die Überflutungen stadtweit für den Fall, dass es in Dresden so heftig regnen würde, wie Mitte Juli 2021 im Ahrtal“, teilt die Stadtverwaltung Dresden mit. Damals fielen laut Deutschem Wetterdienst alleine im Einzugsgebiet der Ahr vom 12. bis 14. Juli 115,3 l/qm.

Wo es Informationen gibt

Wer wissen möchte, welche Stadtgebiete gefährdet und welche Straßen betroffen sind, der kann sich die Gewässerkarte im Umweltamt holen. Erläuterungen zum Thema Starkregenvorsorge gibt es unter www.dresden.de/starkregen.

Informationen zu den Dresdner Gewässern können unter www.dresden.de/gewaesser und ebenfalls im Themenstadtplan unter stadtplan.dresden.de beim Thema Umwelt – Wasser – Oberirdische Gewässer und Quellen eingesehen werden. Dort sind in Gewässer-Steckbriefen viele Informationen zur Ökologie, Hydrologie aber auch zur Geschichte ersichtlich.

Nach Experteneinschätzung ist auch in Dresden mit einer Zunahme der Starkregenintensität und -häufigkeit zu rechnen. Deshalb bietet das Umweltamt Informationen zur Unterstützung der Eigenvorsorge. Ziel ist es, Schäden zu verhindern oder zu minimieren.

Kostenfreie Einzelexemplare der Karte kann man im Umweltamt, Grunaer Straße 2, Zimmer W 140 abholen. Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 9-12 Uhr sowie Di./Do. 13-17 Uhr, Telefon 0351 4886251.