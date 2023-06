﻿Steuern für Kaffeebecher in Dresden?

Dresden. In Dresden gehen jedes Jahr zehn Millionen Wegwerf-Kaffeebecher über die Theken von Bäckereien und Cafés, rechnet die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen vor. Die Wegwerfbecher werden zu gut 140 Tonnen Abfall. Ein großer Anteil landet nicht in Müllbehältern, sondern in der Natur. „Aber egal, wo die Becher entsorgt werden, die Kosten trägt die Allgemeinheit“, sagt Andrea Mühle, Mitglied im Fraktionsvorstand.

Die Grünen starten jetzt eine Stadtratsinitiative für Müllvermeidung und den Einsatz von Mehrwegverpackungen, bei der Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auch die Einführung einer kommunalen Abgabe auf Einwegverpackungen prüfen soll. Das Bundesverwaltungsgericht hatte jüngst eine entsprechende Steuer der Stadt Tübingen für wirksam erklärt. „Mit dem Urteil besteht Klarheit. Kommunen dürfen eine Steuer auf Einwegverpackungen erheben“, erklärt Vorstandsmitglied Wolfgang Deppe.

Steuer als letztes Mittel

Die Steuer, die die Anbieter auf die Kunden umlegen können, sei aber nur das letzte Mittel, wenn alle anderen Maßnahmen nicht fruchten, so Mühle. Bevor es zu fiskalischen Konsequenzen kommt, soll die Stadtverwaltung das Gespräch mit Einzelhandel, Gastronomie und Imbissanbietern suchen und wirksame Maßnahmen zur Müllvermeidung entwickeln, die dem Stadtrat bis zum 31. März 2024 vorgestellt werden sollen.

Letztlich komme es darauf an, auch kleinere Betriebe mit weniger als fünf Beschäftigten und 80 Quadratmetern Verkaufsfläche dazu zu bewegen, Mehrwegalternativen anzubieten oder mitgebrachte Gefäße der Kundschaft zu befüllen, erklärten Mühle und Deppe das Ziel der Grünen. Größere Betriebe und Restaurantketten sind seit Januar vom Bundesgesetzgeber dazu verpflichtet, Mehrwegverpackungen anzubieten.

Nachholebedarf beim Thema Mehrwegverpackungen

Bei den Sozialdemokraten stoßen die Grünen mit ihrer Initiative auf Zustimmung. „Wir begrüßen den Vorschlag grundsätzlich“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Engel, „aber es muss natürlich handhabbar sein.“ Das Dresden beim Thema Mehrwegverpackungen Nachholebedarf habe, sei an vielen Ecken in der Innenstadt zu sehen, so der SPD-Stadtrat.

Offene Türen finden die Grünen bei Initiativen aus den Bereichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. In einem offenen Brief fordern Parents for Future Dresden, Pinke Hände, Wir Lieben Elbe, Initiative anders wachsen, Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung Dresden, BUNDjugend Dresden, TU-Umweltinitiative (tuuwi), Greenpeace Dresden, Gemeinwohlökonomie Dresden und Psychologists for Future Dresden den Oberbürgermeister auf, eine Steuer nach dem Vorbild von Tübingen für Einwegverpackungen einzuführen.

„Bei der Vermüllung der Stadt und der Umwelt durch Einweg-Takeaway-Verpackungen, die oft nur wenige Minuten genutzt werden, braucht es endlich eine echte Trendwende“, erklärte Louise Hummel-Schröter von der Initiative Parents for Future. „Letztendlich zahlen wir alle die Kosten für Entsorgung sowie kurz- und langfristige Umweltschäden. Die Steuer ist eine wichtige Chance für Dresden, zum Natur-, Klima- und Ressourcenschutz beizutragen.“

