Gewalt gegen Einsatzkräfte: 22-Jähriger tritt Feuerwehrmann

Dresden. In Löbtau hat ein 22-Jähriger in der Nacht zu Montag einen Feuerwehrmann verletzt, der wegen einer toten Person im Einsatz war. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehrleute waren als Unterstützung für den Rettungswagen unterwegs, der zunächst zu einer bewusstlosen Person in ein Wohnhaus auf der Bünaustraße in Löbtau gerufen worden war. Da die Einsatzkräfte die Wohnungstür aufbrechen mussten, war auch die Polizei vor Ort.

Während des Einsatzes verlangten zwei anwesende Zivilisten Informationen von den Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten, die diese ihnen nicht geben konnten – die beiden wurden daraufhin ausfallend, bis der 22-Jährige schließlich einen Feuerwehrmann trat. Der musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Polizei ermittelt – Angriffe auf Einsatzkräfte sind keine Seltenheit

Die Polizei ermittelt nun wegen „tätlichen Angriffs gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen“ gegen den 22-Jährigen. Ermittlungen gibt es auch im Fall der bewusstlosen Person, die sich beim Einsatz als bereits verstorben herausstellte, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der DNN erklärte. Diese richten sich nicht gegen den 22-Jährigen: Es handele sich um Standardmaßnahmen, Hinweise auf ein Fremdeinwirken gebe es nicht.

Die Feuerwehr Dresden schreibt zu dem Vorfall: „Gewalt gegen Einsatzkräfte ist indiskutabel. Hier wird eine rote Linie überschritten, die wir keinesfalls tolerieren!“ Leider seien Beleidigungen und Gewaltandrohung im Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst längst keine Seltenheit mehr. Oft stünden die Täter dabei unter Drogen oder seien psychisch krank, weshalb Feuerwehrleute speziell auf den Umgang mit Menschen in solchen Zuständen trainiert werden. In diesem Fall befand sich der Angreifer aber einfach in einem Zustand heftiger psychischer Erregung, wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte.

