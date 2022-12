﻿Gespräche in der Dresdner Straßenbahn: „metro_polis“ will fremde Menschen zum Austausch anregen

Sich mit fremden Menschen in der Straßenbahn zu unterhalten, ist für die meisten ein Unding. Das Gesprächsprojekt „metro_polis“ versucht genau das zu etablieren und Menschen mit unterschiedlichsten Meinungen in Austausch zu bringen. Doch das Potenzial des Projektes ist noch größer.

Dresden. Es ist der 21. Dezember, 8 Uhr. Kristina Krömer steht an der Endhaltestelle Wölfnitz. Es ist kalt, dunkel und nass. Die 41-Jährige ist trotzdem gut gelaunt. Gemeinsam mit ihren zwei Kollegen, Camillo und Julien steigt sie an diesem Morgen in die Straßenbahn Richtung Niedersedlitz. Die drei suchen sich eine Sitzgruppe im hinteren Teil der Bahn und hängen Plakate an die Scheiben. „Bitte nehmen Sie Platz“ steht unter anderem darauf. Als die Bahn langsam voller wird, beginnen die drei zu reden. Weniger untereinander, sondern vor allem mit den anderen Fahrgästen.