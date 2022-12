﻿Gesprächsabend zu Beziehungen zwischen Deutschland und Russland

Dresden. Deutschland und Russland, das ist eine unendliche Geschichte, seit dem Mittelalter hat das „Land der Rus“, das für den exotischen wie faszinierenden Osten stand, die Fantasie der Deutschen wieder und wieder entzündet. Am Ende des 19. Jahrhunderts und in der Epoche der beiden Weltkriege entstand geradezu ein Russland-Komplex, der eine deutsche Ostorientierung noch einmal zu einer ernsthaften Alternative für den „langen Weg nach Westen“ (Heinrich August Winkler) werden ließ.

Vor 250 Jahren: Aufteilung Polens zwischen den Nachbarn

In Polen wird gerade in diesem Jahr immer wieder daran erinnert: Vor 250 Jahren begannen Preußen und Österreich zusammen mit dem russischen Zarenreich, Polen unter sich aufzuteilen. Es blieb nicht bei dieser einen Teilung. Die letzte erfolgte 1939, als das Dritte Reich und Stalins nicht minder totalitäre Sowjetunion bei der Unterwerfung Polens gemeinsame Sache machten.

Vor 100 Jahren: Vertrag von Rapallo

Ein anderes Schlüsselereignis der wechselhaften deutsch-russischen Geschichte jährte sich ebenfalls dieses Jahr: Am 16. April 1922, vor 100 Jahren also, unterzeichneten der deutsche Außenminister Walther Rathenau und sein sowjetrussischer Kollege Georgi Wassiljewitsch Tschitscherin am Rand einer Weltwirtschaftskonferenz in Genua den von Legenden umwobenen Vertrag von Rapallo: ein scheinbar harmloses Dokument, in dem zwei Verlierer des Weltkriegs die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, Erleichterungen im Handel und den gegenseitigen Verzicht auf Kriegsentschädigungen vereinbarten.

„Tödliche Liebe“

„Tödliche Liebe. Über das deutsch-russische Jahrhundert“ lautet nun der Titel eines Gesprächs mit den Historikern Stefan Creuzberger und Tatiana Timofeeva am Montag, 18 Uhr, im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr (Einlass: 17.30 Uhr) am Olbrichtplatz 2. Creuzberger, Leiter der Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland, ist Verfasser des im März erschienenen Buches „Das deutsch-russische Jahrhundert“ (Rowohlt Verlag, 670 Seiten, 36 Euro), in dem er der spannungsreichen „Geschichte einer besonderen Beziehung“ nachgeht. Moderiert von Kristiane Janeke, der Wissenschaftlichen Leiterin des Militärhistorischen Museums, spricht er mit der aus Russland geflohenen Historikerin Timofeeva über eine Epoche, die von dramatischen Zäsuren, Wechselwirkungen und Veränderungen geprägt ist.

Von Christian Ruf